«Юридический салон», 2 июня

Автомобилист Эдуард Беленьков из Новосибирска рассказал о том, что после ДТП ждет суда, а автомобиль с серьезными повреждениями на время следствия уже больше полугода находится на стоянке. Можно ли на это время уменьшить сумму транспортного налога?
Сергей Волгин, юрист: «К сожалению, нет. Налог платится вне зависимости от того, используется автомобиль или нет. Налогоплательщиками являются те, на кого автомобиль зарегистрирован».
Подробности — в программе «Главная дорога».
Подробности — в программе «Главная дорога».
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