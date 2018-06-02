    «Юридический салон», 2 июня. автомобили, Главная дорога. Юридический салон, налоги и пошлины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Юридический салон», 2 июня

    «Юридический салон», 2 июня

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    «Юридический салон», 2 июня

    «Юридический салон», 2 июня

      Автомобилист Эдуард Беленьков из Новосибирска рассказал о том, что после ДТП ждет суда, а автомобиль с серьезными повреждениями на время следствия уже больше полугода находится на стоянке. Можно ли на это время уменьшить сумму транспортного налога?

      Сергей Волгин, юрист: «К сожалению, нет. Налог платится вне зависимости от того, используется автомобиль или нет. Налогоплательщиками являются те, на кого автомобиль зарегистрирован».

      Подробности — в программе «Главная дорога».

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