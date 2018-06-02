Юрий Лоза признался, что купил водительские права

Певец, композитор и автор песен Юрий Лоза считает, что все его автомобили должны быть белого цвета и в них никогда не должна звучать музыка.
Музыкант уверен, что тратиться на роскошные автомобили неразумно, поэтому ездит на скромном кроссовере.
Юрий Лоза, музыкант: «Предпочитаю бюджетные машины. Я практичный человек. У меня нормальный, средний автомобиль бюджетного класса».
Белый цвет кузова, признается музыкант, он тоже выбрал из экономии. Просто он дешевле.
Юрий Лоза: «Белый — это спокойный домашний цвет. Цвет Иисуса Христа».
В салоне Лоза соблюдает тишину. Здесь не место музыке.
Юрий Лоза: «Я же все-таки музыкант, слушаю не просто музыку, как она звучит, а слушаю, уровень баса, попал он в ноту или не попал, сыграл гитарист или не сыграл. И это меня отвлекает».
Еще больше Лозу отвлекают нерадивые соседи по потоку.
Юрий Лоза: «Нам уже сигналят. Не понимаю куда люди спешат. У вас всех жена рожает, что ли?»
Лоза вспоминает, что в молодости он тоже не был образцовым водителем.
Юрий Лоза: «Первые права я себе купил, честно скажу. Меня останавливает толковый такой, очень хороший капитан, взял мои права, посмотрел и говорит: Юр, песни ты пишешь замечательные, права у тебя — барахло!»
Просторный багажник музыканту нужен только для того, чтобы возить инструменты, а в бардачке лежат самые разные лекарства. Нашелся в салоне авто даже бумажный атлас Москвы.
Юрий Лоза: «Я не так часто пользуюсь картами, но тем не менее. В телефоне есть навигатор. Вы уж не думайте, что я такой ретроград, такой старый дед-пердяй российской эстрады. Нет, конечно!»
Лоза — не только музыкант, но и популярный эксперт-аналитик. Он прокомментировал новости из Самарской области о том, как неверный таксист инициировал угон, чтобы его жена не узнала о любовнице.
Юрий Лоза: «Я не склонен к прелюбодеянию. Выбери себе женщину, с которой тебе будет хорошо всю жизнь. И все, и спокойно живешь! И тебе не надо инициировать угон машины».
Сообщение о том, как в Ростове припаркованный внедорожник целиком провалился в коллектор, Лоза прокомментировал так: это Россия, к этому надо быть готовым. Подробности — в программе «Главная дорога».
Юрий Лоза, музыкант: «Предпочитаю бюджетные машины. Я практичный человек. У меня нормальный, средний автомобиль бюджетного класса».
Белый цвет кузова, признается музыкант, он тоже выбрал из экономии. Просто он дешевле.
Юрий Лоза: «Белый — это спокойный домашний цвет. Цвет Иисуса Христа».
В салоне Лоза соблюдает тишину. Здесь не место музыке.
Юрий Лоза: «Я же все-таки музыкант, слушаю не просто музыку, как она звучит, а слушаю, уровень баса, попал он в ноту или не попал, сыграл гитарист или не сыграл. И это меня отвлекает».
Еще больше Лозу отвлекают нерадивые соседи по потоку.
Юрий Лоза: «Нам уже сигналят. Не понимаю куда люди спешат. У вас всех жена рожает, что ли?»
Лоза вспоминает, что в молодости он тоже не был образцовым водителем.
Юрий Лоза: «Первые права я себе купил, честно скажу. Меня останавливает толковый такой, очень хороший капитан, взял мои права, посмотрел и говорит: Юр, песни ты пишешь замечательные, права у тебя — барахло!»
Просторный багажник музыканту нужен только для того, чтобы возить инструменты, а в бардачке лежат самые разные лекарства. Нашелся в салоне авто даже бумажный атлас Москвы.
Юрий Лоза: «Я не так часто пользуюсь картами, но тем не менее. В телефоне есть навигатор. Вы уж не думайте, что я такой ретроград, такой старый дед-пердяй российской эстрады. Нет, конечно!»
Лоза — не только музыкант, но и популярный эксперт-аналитик. Он прокомментировал новости из Самарской области о том, как неверный таксист инициировал угон, чтобы его жена не узнала о любовнице.
Юрий Лоза: «Я не склонен к прелюбодеянию. Выбери себе женщину, с которой тебе будет хорошо всю жизнь. И все, и спокойно живешь! И тебе не надо инициировать угон машины».
Сообщение о том, как в Ростове припаркованный внедорожник целиком провалился в коллектор, Лоза прокомментировал так: это Россия, к этому надо быть готовым. Подробности — в программе «Главная дорога».
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