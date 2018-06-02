    Юрий Лоза признался, что купил водительские права. автомобили, знаменитости, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮрий Лоза признался, что купил водительские права

    Юрий Лоза признался, что купил водительские права

    комментировать
    Юрий Лоза признался, что купил водительские права

    Юрий Лоза признался, что купил водительские права

    Юрий Лоза признался, что купил водительские права

      Певец, композитор и автор песен Юрий Лоза считает, что все его автомобили должны быть белого цвета и в них никогда не должна звучать музыка.

      Музыкант уверен, что тратиться на роскошные автомобили неразумно, поэтому ездит на скромном кроссовере.

      Юрий Лоза, музыкант: «Предпочитаю бюджетные машины. Я практичный человек. У меня нормальный, средний автомобиль бюджетного класса».

      Белый цвет кузова, признается музыкант, он тоже выбрал из экономии. Просто он дешевле.

      Юрий Лоза: «Белый — это спокойный домашний цвет. Цвет Иисуса Христа».

      В салоне Лоза соблюдает тишину. Здесь не место музыке.

      Юрий Лоза: «Я же все-таки музыкант, слушаю не просто музыку, как она звучит, а слушаю, уровень баса, попал он в ноту или не попал, сыграл гитарист или не сыграл. И это меня отвлекает».

      Еще больше Лозу отвлекают нерадивые соседи по потоку.

      Юрий Лоза: «Нам уже сигналят. Не понимаю куда люди спешат. У вас всех жена рожает, что ли?»

      Лоза вспоминает, что в молодости он тоже не был образцовым водителем.

      Юрий Лоза: «Первые права я себе купил, честно скажу. Меня останавливает толковый такой, очень хороший капитан, взял мои права, посмотрел и говорит: Юр, песни ты пишешь замечательные, права у тебя — барахло!»

      Просторный багажник музыканту нужен только для того, чтобы возить инструменты, а в бардачке лежат самые разные лекарства. Нашелся в салоне авто даже бумажный атлас Москвы.

      Юрий Лоза: «Я не так часто пользуюсь картами, но тем не менее. В телефоне есть навигатор. Вы уж не думайте, что я такой ретроград, такой старый дед-пердяй российской эстрады. Нет, конечно!»

      Лоза — не только музыкант, но и популярный эксперт-аналитик. Он прокомментировал новости из Самарской области о том, как неверный таксист инициировал угон, чтобы его жена не узнала о любовнице.

      Юрий Лоза: «Я не склонен к прелюбодеянию. Выбери себе женщину, с которой тебе будет хорошо всю жизнь. И все, и спокойно живешь! И тебе не надо инициировать угон машины».

      Сообщение о том, как в Ростове припаркованный внедорожник целиком провалился в коллектор, Лоза прокомментировал так: это Россия, к этому надо быть готовым. Подробности — в программе «Главная дорога».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru