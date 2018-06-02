Диарея, рвота и температура: какими продуктами можно легко отравиться

Лето — это сезон не только отпусков, но и пищевых отравлений. Каждый человек оказывался жертвой этой беды. Хорошо ли люди понимают, что именно, почему и как делает еду ядовитой?
И легкие пищевые отравления, и более тяжелые кишечные инфекции вызывают болезнетворные микробы, которые попадают в еду во время приготовления или хранения и находят там прекрасную питательную среду. Беда в том, что далеко не всегда их размножение связано с порчей, которую можно распознать по запаху, виду или вкусу. Программа «Еда живая и мертвая» выделила 5 продуктов, представляющих особую опасность.
1. Салаты
Салаты очень любимы бактериями за свою высокую влажность. Заправки с майонезом или уксусом легко отбивают неприятный душок, даже если тот и появляется. Но чаще всего его и нет, например, если размножаются клостридии, заражение которыми может привести к тяжелым поражениям внутренних органов и даже летальному исходу. Любит салаты и внешне не заметная сальмонелла. На пищевых производствах и кухнях должны следить, чтобы сотрудники не были носителями заразы и она не попадала в еду, но соблюдается это далеко не всегда. То же самое касается и сроков хранения. Требованияочень суровы: салаты с заправкой могут храниться 12 часов при температуре не выше 4 градусов, без заправки — 18 часов.
2. Суши
Вообще все, что не проходит термическую обработку, находится в зоне риска. Не терпят долгого хранения и японские роллы и суши. Особенно это касается тех, что сделаны с сырой рыбой. Они в наших реалиях — прямо-таки рассадник микробов. Лабораторная проверка роллов с лососем из 6 разных заведений показала, что во всех образцах были превышения по микробиологии, причем кое-где — в десятки раз. В суши мы можно встретить бактерии группы кишечной палочки или рода протей. Знакомство с этими микроорганизмами чревато резкими болями в животе, температурой и рвотой.
3. Арбузы
Отравившись арбузом, многие грешат на нитраты. На самом деле причина появления неприятных симптомов чаще всего не в этом. Запредельные превышения доз удобрений на практике встречаются редко. Производителям просто жалко на это денег. Все дело в гигиенической культуре тех, кто режет эти арбузы. Например, в Европе без проблем продают и покупают половинки или четвертинки, а также добавляют красную мякоть в готовые фруктовые салаты. В наших условиях надо очень доверять тому, у кого покупаешь резаный арбуз. Но опасность может скрываться и в том, который с виду цел. Бактерии иногда проникают через микротрещины на арбузной корке. Они могут появляться в ходе неласковой транспортировки.
4. Кисломолочные продукты
Потенциально небезопасный пункт в летнем меню — кисломолочные продукты. Доктора напоминают: ни в коем случае нельзя пить йогурты или есть сметану, если упаковка вздулась. Это значит, что началось брожение, стал выделяться углекислый газ, а это верный признак того, что в продукте завелась патогенная микрофлора. Например, бактерии из родов стафилококк и протей, которые приведут к поносу, рвоте, температуре и даже судорогам.
5. Торты и пирожные
В жару опасны любые десерты с кремом. Эту сладкую массу любим не только мы, в ней активно размножаются, если уж попали туда, многие бактерии, например, коварный золотистый стафилококк, вызывающий понос, рвоту, температуру и резкую боль в животе. Опасность возрастает еще больше, если покупать в непроверенных местах.
1. Салаты
Салаты очень любимы бактериями за свою высокую влажность. Заправки с майонезом или уксусом легко отбивают неприятный душок, даже если тот и появляется. Но чаще всего его и нет, например, если размножаются клостридии, заражение которыми может привести к тяжелым поражениям внутренних органов и даже летальному исходу. Любит салаты и внешне не заметная сальмонелла. На пищевых производствах и кухнях должны следить, чтобы сотрудники не были носителями заразы и она не попадала в еду, но соблюдается это далеко не всегда. То же самое касается и сроков хранения. Требованияочень суровы: салаты с заправкой могут храниться 12 часов при температуре не выше 4 градусов, без заправки — 18 часов.
2. Суши
Вообще все, что не проходит термическую обработку, находится в зоне риска. Не терпят долгого хранения и японские роллы и суши. Особенно это касается тех, что сделаны с сырой рыбой. Они в наших реалиях — прямо-таки рассадник микробов. Лабораторная проверка роллов с лососем из 6 разных заведений показала, что во всех образцах были превышения по микробиологии, причем кое-где — в десятки раз. В суши мы можно встретить бактерии группы кишечной палочки или рода протей. Знакомство с этими микроорганизмами чревато резкими болями в животе, температурой и рвотой.
3. Арбузы
Отравившись арбузом, многие грешат на нитраты. На самом деле причина появления неприятных симптомов чаще всего не в этом. Запредельные превышения доз удобрений на практике встречаются редко. Производителям просто жалко на это денег. Все дело в гигиенической культуре тех, кто режет эти арбузы. Например, в Европе без проблем продают и покупают половинки или четвертинки, а также добавляют красную мякоть в готовые фруктовые салаты. В наших условиях надо очень доверять тому, у кого покупаешь резаный арбуз. Но опасность может скрываться и в том, который с виду цел. Бактерии иногда проникают через микротрещины на арбузной корке. Они могут появляться в ходе неласковой транспортировки.
4. Кисломолочные продукты
Потенциально небезопасный пункт в летнем меню — кисломолочные продукты. Доктора напоминают: ни в коем случае нельзя пить йогурты или есть сметану, если упаковка вздулась. Это значит, что началось брожение, стал выделяться углекислый газ, а это верный признак того, что в продукте завелась патогенная микрофлора. Например, бактерии из родов стафилококк и протей, которые приведут к поносу, рвоте, температуре и даже судорогам.
5. Торты и пирожные
В жару опасны любые десерты с кремом. Эту сладкую массу любим не только мы, в ней активно размножаются, если уж попали туда, многие бактерии, например, коварный золотистый стафилококк, вызывающий понос, рвоту, температуру и резкую боль в животе. Опасность возрастает еще больше, если покупать в непроверенных местах.
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