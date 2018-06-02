«Удар по стране»: в Раде рассказали о позоре главы МИД Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин оказался в весьма неудобном положении
из-за дела Аркадия Бабченко. Как рассказали в Верховной раде, глава внешнеполитического ведомства не знал, что убийство журналиста было всего лишь инсценировкой.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne сообщил, что Климкину не сообщили о спецоперации СБУ, и он на международном уровне говорил об убийстве Бабченко как о свершившемся факте. Парламентарий подчеркнул, что это ударило не только по имиджу самого министра, но и по имиджу Украины.
Юрий Павленко, депутат Рады: «Опозорили министра иностранных дел. Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране. Такие вещи нужно предусматривать».
Информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко появилась 29 мая. Уже на следующий день выяснилось, что покушение на его жизнь было якобы частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Инсценировку осудили в международных журналистских организациях и мировой прессе, а сам «воскресший» Бабченко стал мемом в соцсетях.
Юрий Павленко, депутат Рады: «Опозорили министра иностранных дел. Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране. Такие вещи нужно предусматривать».
Информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко появилась 29 мая. Уже на следующий день выяснилось, что покушение на его жизнь было якобы частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Инсценировку осудили в международных журналистских организациях и мировой прессе, а сам «воскресший» Бабченко стал мемом в соцсетях.
Комментарии