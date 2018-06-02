Telegram сообщил о выходе обновления в App Store

Новая версия приложения Telegram для устройств на операционной системе iOS стала доступна для скачивания. Об этом сообщается на странице мессенджера в Twitter.
Уточняется, что в обновленной версии пользователям будут доступны новые настройки приватности. Кроме того, разработчики также исправили некоторые ошибки iOS 11.4.
Основатель Telegram Павел Дуров уже поблагодарил Apple за снятие запрета на обновление мессенджера.
Павел Дуров, основатель Telegram: «Отличные новости — Apple только что успешно одобрил последнюю версию нашу версию Telegram для iOS, и мы смогли загрузить новую версию с долгожданными исправлениями и улучшениями в App Store. Спасибо, Apple!»
Напомним, 13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за непредоставление ФСБ ключей шифрования сообщений. В конце мая РКН потребовал от компании Apple изъять приложение из онлайн-магазина App Store, а также заблокировать рассылку пуш-уведомлений мессенджера.
Aaaand Telegram for iOS v.4.8.2 is finally out! Get it for new privacy settings and iOS 11.4 fixes, including the issue with stickers.— Telegram Messenger (@telegram) 1 июня 2018 г.
Основатель Telegram Павел Дуров уже поблагодарил Apple за снятие запрета на обновление мессенджера.
Павел Дуров, основатель Telegram: «Отличные новости — Apple только что успешно одобрил последнюю версию нашу версию Telegram для iOS, и мы смогли загрузить новую версию с долгожданными исправлениями и улучшениями в App Store. Спасибо, Apple!»
Напомним, 13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за непредоставление ФСБ ключей шифрования сообщений. В конце мая РКН потребовал от компании Apple изъять приложение из онлайн-магазина App Store, а также заблокировать рассылку пуш-уведомлений мессенджера.
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