    Telegram сообщил о выходе обновления в App Store

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    Telegram сообщил о выходе обновления в App Store

    Telegram сообщил о выходе обновления в App Store

    Новая версия приложения Telegram для устройств на операционной системе iOS стала доступна для скачивания. Об этом сообщается на странице мессенджера в Twitter.

    Уточняется, что в обновленной версии пользователям будут доступны новые настройки приватности. Кроме того, разработчики также исправили некоторые ошибки iOS 11.4.


    Основатель Telegram Павел Дуров уже поблагодарил Apple за снятие запрета на обновление мессенджера.

    Павел Дуров, основатель Telegram: «Отличные новости — Apple только что успешно одобрил последнюю версию нашу версию Telegram для iOS, и мы смогли загрузить новую версию с долгожданными исправлениями и улучшениями в App Store. Спасибо, Apple!»

    смотретьРоскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram из AppStore
    Роскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram из AppStore
    Напомним, 13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за непредоставление ФСБ ключей шифрования сообщений. В конце мая РКН потребовал от компании Apple изъять приложение из онлайн-магазина App Store, а также заблокировать рассылку пуш-уведомлений мессенджера.

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