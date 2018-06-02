    СБ ООН отклонил проект резолюции США по Палестине

    комментировать

    СБ ООН отклонил проект резолюции США по Палестине

    СБ ООН отклонил проект резолюции США по Палестине

    Совет безопасности ООН отклонил внесенный США проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, который был ответом на ранее внесенный Кувейтом документ. Об этом заявил председатель Совбеза, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Проект резолюции не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов».

    Уточняется, что за проект проголосовали только Соединённые Штаты. Против высказались трое членов Совбеза, включая Россию, 11 стран воздержались.

    Ранее США наложили вето на резолюцию СБ ООН о предоставлении международной защиты палестинцам в секторе Газа и на оккупированных Израилем территориях.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru