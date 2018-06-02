Белоруссия пригрозила закрыть границу с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Москве определиться с форматом пограничного контроля между странами.
В ходе беседы с представителями Государственного пограничного комитета Лукашенко назвал границы пережитком прошлого и призвал Россию взвесить необходимость пересмотра режима контроля между двумя государствами, передает РИА Новости.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Они (Россия, — прим. ред.) сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить, мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста».
Напомним, у Белоруссии нет постоянно дислоцированных подразделений органов погранслужбы на границе с Россией. В 2017 году Минск ввел пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, что позволяет им пересекать границу с РФ без прохождения проверок. В связи с этим ФСБ объявила о создании пограничной зоны с Беларуссией в нескольких российских областях.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Они (Россия, — прим. ред.) сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить, мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста».
Напомним, у Белоруссии нет постоянно дислоцированных подразделений органов погранслужбы на границе с Россией. В 2017 году Минск ввел пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, что позволяет им пересекать границу с РФ без прохождения проверок. В связи с этим ФСБ объявила о создании пограничной зоны с Беларуссией в нескольких российских областях.
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