Трамп негативно отреагировал на встречу Лаврова и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что он негативно относится к состоявшейся накануне встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Дональд Трамп, президент США: «Мне не понравилась вчерашняя встреча с участием России. Какую цель она преследовала?».
Тем не менее, Трамп отметил, что готов изменить свое мнение, если переговоры будут иметь позитивные последствия, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров побывал в Пхеньяне с официальным визитом, став первым российским политиком, лично встретившимся с Ким Чен Ыном. В ходе переговоров в Пхеньяне обсуждалась возможность проведения саммита Россия — КНДР. Встреча планируется на высшем уровне, что может означать встречу Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.
Тем не менее, Трамп отметил, что готов изменить свое мнение, если переговоры будут иметь позитивные последствия, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров побывал в Пхеньяне с официальным визитом, став первым российским политиком, лично встретившимся с Ким Чен Ыном. В ходе переговоров в Пхеньяне обсуждалась возможность проведения саммита Россия — КНДР. Встреча планируется на высшем уровне, что может означать встречу Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.
Комментарии