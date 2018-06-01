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    Трамп негативно отреагировал на встречу Лаврова и Ким Чен Ына

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    • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria
    Трамп негативно отреагировал на встречу Лаврова и Ким Чен Ына

    Трамп негативно отреагировал на встречу Лаврова и Ким Чен Ына

    Трамп негативно отреагировал на встречу Лаврова и Ким Чен Ына
  • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria

    • Президент США Дональд Трамп заявил, что он негативно относится к состоявшейся накануне встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

    Дональд Трамп, президент США: «Мне не понравилась вчерашняя встреча с участием России. Какую цель она преследовала?».

    Тем не менее, Трамп отметил, что готов изменить свое мнение, если переговоры будут иметь позитивные последствия, передает «Интерфакс».

    смотреть«Привет товарищу Путину»: о чем говорили Ким Чен Ын и Сергей Лавров в Пхеньяне
    «Привет товарищу Путину»: о чем говорили Ким Чен Ын и Сергей Лавров в Пхеньяне
    Сергей Лавров побывал в Пхеньяне с официальным визитом, став первым российским политиком, лично встретившимся с Ким Чен Ыном. В ходе переговоров в Пхеньяне обсуждалась возможность проведения саммита Россия — КНДР. Встреча планируется на высшем уровне, что может означать встречу Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.

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