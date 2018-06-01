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    Трамп пообещал не вводить новых санкций против КНДР

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    Трамп пообещал не вводить новых санкций против КНДР

    Трамп пообещал не вводить новых санкций против КНДР

    Соединённые Штаты пока не будут вводить новых санкций против Северной Кореи. Об этом президент Дональд Трамп заявил после встречи с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем.

    Дональд Трамп, президент США: «У нас есть сотни новых санкций, которые мы можем ввести. Но я сказал, что я этого не буду делать».

    Трамп отметил, что Пхеньян, по его мнению, действительно стремится к денуклеаризации Корейского полуострова. И он больше не хочет использовать в отношении КНДР термин «максимальное давление», передает ТАСС.

    Дональд Трамп: «У нас были сотни новых санкций, однако я сказал, что не намерен их вводить. У нас уже действуют существенные санкции против них, и у нас в запасе еще сотни. Я сказал: „С чего бы мне это делать, когда мы так замечательно ведем переговоры?“»

    Ранее сообщалось, что Трамп выразил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

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