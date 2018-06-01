Трамп пообещал не вводить новых санкций против КНДР

Соединённые Штаты пока не будут вводить новых санкций против Северной Кореи. Об этом президент Дональд Трамп заявил после встречи с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем.
Дональд Трамп, президент США: «У нас есть сотни новых санкций, которые мы можем ввести. Но я сказал, что я этого не буду делать».
Трамп отметил, что Пхеньян, по его мнению, действительно стремится к денуклеаризации Корейского полуострова. И он больше не хочет использовать в отношении КНДР термин «максимальное давление», передает ТАСС.
Дональд Трамп: «У нас были сотни новых санкций, однако я сказал, что не намерен их вводить. У нас уже действуют существенные санкции против них, и у нас в запасе еще сотни. Я сказал: „С чего бы мне это делать, когда мы так замечательно ведем переговоры?“»
Ранее сообщалось, что Трамп выразил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.
Трамп отметил, что Пхеньян, по его мнению, действительно стремится к денуклеаризации Корейского полуострова. И он больше не хочет использовать в отношении КНДР термин «максимальное давление», передает ТАСС.
Дональд Трамп: «У нас были сотни новых санкций, однако я сказал, что не намерен их вводить. У нас уже действуют существенные санкции против них, и у нас в запасе еще сотни. Я сказал: „С чего бы мне это делать, когда мы так замечательно ведем переговоры?“»
Ранее сообщалось, что Трамп выразил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.
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