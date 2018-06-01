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    Путин показал «Кортеж» принцу Абу-Даби. ОАЭ, Путин, автомобили, монархи и августейшие особы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин показал «Кортеж» принцу Абу-Даби

    Путин показал «Кортеж» принцу Абу-Даби

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    Путин показал «Кортеж» принцу <nobr>Абу-Даби</nobr>

    Путин показал «Кортеж» принцу Абу-Даби

    Путин показал «Кортеж» принцу <nobr>Абу-Даби</nobr>

      Президент Владимир Путин показал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну свой лимузин из проекта «Кортеж».

      Путин сегодня провел переговоры с принцем Абу-Даби. После официальной части, на которой была подписана декларация о сотрудничестве, президент РФ показал гостю свой лимузин из проекта «Кортеж».

      Мухаммед Аль Нахайян осмотрел автомобиль снаружи, а затем сел на заднее сиденье вместе с Путиным.

      Напомним, автомобиль проекта «Кортеж» был представлен в ходе инаугурации Владимира Путина, которая состоялась 7 мая. Подробностям создания отечественного лимузина для президента был посвящен документальный фильм «Кортеж», недавно показанный в эфире НТВ.

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