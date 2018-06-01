Путин показал «Кортеж» принцу Абу-Даби

Президент Владимир Путин показал наследному принцу
Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну свой лимузин из проекта «Кортеж».
Путин сегодня провел переговоры с принцем Абу-Даби. После официальной части, на которой была подписана декларация о сотрудничестве, президент РФ показал гостю свой лимузин из проекта «Кортеж».
Мухаммед Аль Нахайян осмотрел автомобиль снаружи, а затем сел на заднее сиденье вместе с Путиным.
Напомним, автомобиль проекта «Кортеж» был представлен в ходе инаугурации Владимира Путина, которая состоялась 7 мая. Подробностям создания отечественного лимузина для президента был посвящен документальный фильм «Кортеж», недавно показанный в эфире НТВ.
Мухаммед Аль Нахайян осмотрел автомобиль снаружи, а затем сел на заднее сиденье вместе с Путиным.
Напомним, автомобиль проекта «Кортеж» был представлен в ходе инаугурации Владимира Путина, которая состоялась 7 мая. Подробностям создания отечественного лимузина для президента был посвящен документальный фильм «Кортеж», недавно показанный в эфире НТВ.
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