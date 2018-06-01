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    Футболисты «Тосно» просят президента решить проблемы клуба из Ленобласти. Ленинградская область, Путин, РФС, Санкт-Петербург, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФутболисты «Тосно» просят президента решить проблемы клуба из Ленобласти

    Футболисты «Тосно» просят президента решить проблемы клуба из Ленобласти

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    Футболисты «Тосно» просят президента решить проблемы клуба из Ленобласти

    Футболисты «Тосно» просят президента решить проблемы клуба из Ленобласти

      Игроки ФК «Тосно» обратились за помощью к Владимиру Путину.

      Коллектив клуба из Ленинградской области сегодня написал открытое письмо Владимиру Путину с просьбой не дать команде исчезнуть. До сих пор перед многими футболистами не погасили многомесячные задолженности. В отдельных случаях оплаты труда не производится без малого полгода.

      Ранее руководство «Тосно» просило игроков уменьшить свои запросы хотя бы на 20–30 процентов, ведь в таком случае губернатор 47-го региона обещал помочь с выплатами. Но даже после такого шага никаких изменений не произошло.

      Из обращения футболистов «Тосно»: «Самое обидное — мы как работники абсолютно не виноваты в сложившейся ситуации. Мы делали всё что могли, а иногда и даже больше, чтобы принести радость нашим болельщикам. Всем нам весь сезон задерживали зарплату, и у клуба остаются долги по настоящий день. Но мы готовы были терпеть. Мы отдали команде всё. <...> Мы просим Вас помочь клубу, представляющему Ленинградскую область, не только как президента, но и как уроженца нашего региона. Как футболисты мы защищаем честь Ленинградской области».

      Напомним: «Тосно» в чемпионате страны занял 15-е место и вылетел в ФНЛ. При этом в начале мая выиграл Кубок России, что позволяло команде в будущем сезоне выступать в Лиге Европы. Но из-за финансовых проблем клуб из Ленинградской области сначала не прошел лицензирование УЕФА, а позже у него возникли проблемы с регистрацией в Первом дивизионе. В итоге летом новый футбольный год «Тосно» начнет в ПФЛ.

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