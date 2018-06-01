Делегация КНДР прибыла в Белый дом

Делегация КНДР, которую возглавляет заместитель председателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхоль, прибыла в Белый дом.
Как ожидается, в Белом доме Ким Ён Чхоль встретится с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. А потом проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и передаст ему письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.
В последний раз высокопоставленные представители КНДР посещали Белый дом во время президентства Билла Клинтона, в 2000 году. Поэтому сегодняшний визит можно считать историческим, в том числе потому, что Ким Ён Чхоль находится под санкциями США.
Между тем в Вашингтоне ранее отмечали, что подготовка к встрече Трампа и Ким Чен Ына, намеченной на 12 июня в Сингапуре, успешно продвигается.
В последний раз высокопоставленные представители КНДР посещали Белый дом во время президентства Билла Клинтона, в 2000 году. Поэтому сегодняшний визит можно считать историческим, в том числе потому, что Ким Ён Чхоль находится под санкциями США.
Между тем в Вашингтоне ранее отмечали, что подготовка к встрече Трампа и Ким Чен Ына, намеченной на 12 июня в Сингапуре, успешно продвигается.
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