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    Делегация КНДР прибыла в Белый дом

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    Делегация КНДР прибыла в Белый дом

    Делегация КНДР прибыла в Белый дом

    Делегация КНДР, которую возглавляет заместитель председателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхоль, прибыла в Белый дом.

    Как ожидается, в Белом доме Ким Ён Чхоль встретится с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. А потом проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и передаст ему письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

    В последний раз высокопоставленные представители КНДР посещали Белый дом во время президентства Билла Клинтона, в 2000 году. Поэтому сегодняшний визит можно считать историческим, в том числе потому, что Ким Ён Чхоль находится под санкциями США.

    Между тем в Вашингтоне ранее отмечали, что подготовка к встрече Трампа и Ким Чен Ына, намеченной на 12 июня в Сингапуре, успешно продвигается.

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