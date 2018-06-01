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    На Украине может остановиться производство водки

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    На Украине может остановиться производство водки

    На Украине может остановиться производство водки

    Счета единственного производителя спирта в стране — компании «Укрспирт» — были арестованы. Таким образом, производство водки на Украине может остановиться.

    Арест связан с претензиями Государственной фискальной службы Украины по поводу долгов «Укрспирта», передает «112 Украина». Это решение грозит остановить производство водки в стране.

    Государственная фискальная служба требует от компании уплатить 205 млн грн. С этой суммой в «Укрспирте» не согласны и заявляют, что располагают пакетом документов, подтверждающим отсутствие оснований для начисления суммы штрафных санкций. В компании также уже сообщили, что будут вынуждены в ближайшее время из-за ареста счетов приостановить отгрузки водочникам.

    Юрий Лучечко, исполняющий обязанности главы «Укрспирта»: «У нас еще есть запасы зерна, из которого мы можем производить спирт, но они минимальны. Новое зерно мы закупить не сможем, равно как не сможем и оплатить поставки газа».

    Как отметили в «Укрспирте», даже если покупатели перечислят аванс за производство новых объемов, то эти средства, видимо, уйдут на погашение штрафных санкций.

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