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    Порошенко объявил о планах строительства моста через Дунай

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    Порошенко объявил о планах строительства моста через Дунай

    Порошенко объявил о планах строительства моста через Дунай

    Президент Украины Пётр Порошенко объявил о намерении построить мост через Дунай. По его словам, идет процесс согласования этого проекта с румынскими коллегами.

    Пётр Порошенко: «Сегодня у нас есть несколько мест для постройки моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими партнерами».

    Слова украинского лидера о планах строительства моста приводит агентство «УНН».

    Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил Порошенко, что украинцы более 20 лет ждут завершения строительства моста через Днепр. Данный проект был утвержден еще в 1993 году. Так Аксёнов отреагировал на критику Киева после открытия автомобильной части Крымского моста.

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