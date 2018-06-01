Порошенко объявил о планах строительства моста через Дунай

Президент Украины Пётр Порошенко объявил о намерении построить мост через Дунай. По его словам, идет процесс согласования этого проекта с румынскими коллегами.
Пётр Порошенко: «Сегодня у нас есть несколько мест для постройки моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими партнерами».
Слова украинского лидера о планах строительства моста приводит агентство «УНН».
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил Порошенко, что украинцы более 20 лет ждут завершения строительства моста через Днепр. Данный проект был утвержден еще в 1993 году. Так Аксёнов отреагировал на критику Киева после открытия автомобильной части Крымского моста.
Слова украинского лидера о планах строительства моста приводит агентство «УНН».
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил Порошенко, что украинцы более 20 лет ждут завершения строительства моста через Днепр. Данный проект был утвержден еще в 1993 году. Так Аксёнов отреагировал на критику Киева после открытия автомобильной части Крымского моста.
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