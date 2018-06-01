Учитель года из Петербурга сообщил об утечке заданий ЕГЭ по математике

Об очередной утечке материалов единого госэкзамена заявил петербургский преподаватель Дмитрий Гущин. Он рассказал в соцсетях, что задания ЕГЭ по математике могли быть слиты в Сеть.
По словам педагога, подлинность бланков, которые попали к нему еще накануне, подтвердилась. Выпускники из нескольких регионов страны, сдававшие сегодня экзамен, рассказали, что задания совпали.
Сейчас источник так называемого слива установить сложно. Якобы эти бланки ходили по Сети почти неделю. Дмитрий Гущин полагает, что за это время ознакомиться с ними могли тысячи человек.
Кроме того, по словам Гущина, такая ситуация повторяется почти ежегодно. Он призывает обратить внимание на ситуацию ответственных чиновников из Рособрнадзора.
Между тем, по информации «Фонтанки», в Рособрнадзоре не подтвердили оригинальность этих заданий. А в комитете по образованию сообщили, что с этого года задания ЕГЭ распечатываются непосредственно в школе, а диски доставляются запечатанными и зашифрованными из Москвы по спецсвязи. Опубликованные же Гущиным задачи якобы типовые для ЕГЭ и имеются в сборниках задач.
Сейчас источник так называемого слива установить сложно. Якобы эти бланки ходили по Сети почти неделю. Дмитрий Гущин полагает, что за это время ознакомиться с ними могли тысячи человек.
Кроме того, по словам Гущина, такая ситуация повторяется почти ежегодно. Он призывает обратить внимание на ситуацию ответственных чиновников из Рособрнадзора.
Между тем, по информации «Фонтанки», в Рособрнадзоре не подтвердили оригинальность этих заданий. А в комитете по образованию сообщили, что с этого года задания ЕГЭ распечатываются непосредственно в школе, а диски доставляются запечатанными и зашифрованными из Москвы по спецсвязи. Опубликованные же Гущиным задачи якобы типовые для ЕГЭ и имеются в сборниках задач.
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