Генпрокурор Украины объяснил дипломатам G7 цели «убийства» Бабченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с дипломатическими представителями стран G7, ЕС и Совета Европы, на которой обсуждалась инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины, Луценко заверил дипломатов, что выбранная стратегия якобы позволила не допустить смерти журналиста и пресечь преступление.
По словам Луценко, инсценировка позволила получить документальные подтверждения «преступных действий организатора» и доказательства его связи с заказчиком преступления. Кроме этого, украинские спецслужбы получили информацию о потенциальных жертвах, «против которых, вероятно, готовились террористические акты и убийства».
Российский журналист Аркадий Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая в Киеве, на следующий день появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что покушение на его жизнь было частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Инсценировку осудили не только в международных журналистских организациях и мировой прессе, но даже в Верховной раде. Кроме этого, «воскресший» Бабченко стал мемом в социальных сетях.
По словам Луценко, инсценировка позволила получить документальные подтверждения «преступных действий организатора» и доказательства его связи с заказчиком преступления. Кроме этого, украинские спецслужбы получили информацию о потенциальных жертвах, «против которых, вероятно, готовились террористические акты и убийства».
Российский журналист Аркадий Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая в Киеве, на следующий день появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что покушение на его жизнь было частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Инсценировку осудили не только в международных журналистских организациях и мировой прессе, но даже в Верховной раде. Кроме этого, «воскресший» Бабченко стал мемом в социальных сетях.
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