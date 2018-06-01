Житель петербургской многоэтажки получил тяжелые ожоги при взрыве газа

Разгерметизированный газовый баллон привел к взрыву и пожару в Невском районе. Пострадал обитатель квартиры. Жители двух подъездов эвакуировали.

В результате взрыва газа в жилом доме на Народной улице, 58 пострадал один человек. Житель двухкомнатной квартиры, где и произошло ЧП, получил серьезные ожоги.



О силе хлопка, раздавшегося в многоэтажке, можно судить по выбитой железной двери квартиры и оконным рамам, которые вылетели на несколько метров с двух сторон здания. Взрыв спровоцировал лишь локальный пожар. С ним справились оперативно, и огонь не распространился на другие помещения.



Однако спасатели сразу приняли решение эвакуировать жителей подъезда, где взорвался баллон и соседней парадной, жильцы которой говорят, что в момент хлопка по комнатам запрыгала мебель. Ощутили волну даже обитатели противоположной стороны дома.



Жильцы рассказывают, что у соседей злополучной квартиры в соседнем подъезде на том же этаже разделяющая капитальная стена пошла трещинами. Степень повреждения конструкций оценит специальная комиссия, которая продолжает работать на месте взрыва. На Народную улицу стянуты многочисленные силы МЧС, полиции, газовой и жилищно-коммунальных служб.



В общей сложности, спасатели эвакуировали из дома на Народной улице около 45 человек. Паники, говорят, не было. Впрочем, после прибытия спецслужб на место взрыва волнение среди соседей сохранялось.