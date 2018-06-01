Названы сроки возвращения в Россию пропавшего 30 лет назад в Афганистане летчика

Советский летчик, самолет которого сбили в Афганистане в 1987 году, может вернуться в Россию в течение года. Об этом сообщил источник Международном благотворительном фонде ветеранов «Боевое братство».
Источник: «Чтобы он мог вернуться на родину, должна быть проведена большая работа как общественных организаций, так и дипломатов, которая займет около года».
Другой источник в этой же организации сообщил ТАСС, что данные о летчике России предоставили американские партнеры, которые занимаются поиском пропавших людей. По предварительным данным, речь идет о пилоте Александре Миронове.
В то же время газета «Коммерсант» утверждает, что в списках пропавших без вести за 1987 года числится лишь один военнослужащий — старший лейтенант Сергей Пантелюк 1962 года рождения. Его самолет 27 октября 1987 года вылетел с аэродрома Баграм и вскоре пропал. Предположительно, его сбили из ПРЗК в 180 км северо-восточнее Баграма.
Ранее сообщалось, что в Афганистане найден живым советский военный летчик, который до последнего времени считался пропавшим без вести. Об обнаружении пилота живым сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. Имя и фамилию летчика он называть не стал, сославшись на конфиденциальность информации.
Другой источник в этой же организации сообщил ТАСС, что данные о летчике России предоставили американские партнеры, которые занимаются поиском пропавших людей. По предварительным данным, речь идет о пилоте Александре Миронове.
В то же время газета «Коммерсант» утверждает, что в списках пропавших без вести за 1987 года числится лишь один военнослужащий — старший лейтенант Сергей Пантелюк 1962 года рождения. Его самолет 27 октября 1987 года вылетел с аэродрома Баграм и вскоре пропал. Предположительно, его сбили из ПРЗК в 180 км северо-восточнее Баграма.
Ранее сообщалось, что в Афганистане найден живым советский военный летчик, который до последнего времени считался пропавшим без вести. Об обнаружении пилота живым сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. Имя и фамилию летчика он называть не стал, сославшись на конфиденциальность информации.
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