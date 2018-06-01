Международная федерация журналистов осудила запугивания коллег на Украине

Международная и Европейская федерации журналистов (МФЖ и ЕФЖ) решительно осудили запугивания журналистов на Украине.
Из заявления: «Мы решительно осуждаем эту кампанию запугивания со стороны государственных должностных лиц и призываем украинские власти положить конец любым актам преследования журналистов и представителей журналистских организаций».
Организации, в частности, обратили внимание на опубликованный 30 мая пресс-секретарем генпрокурора Украины Ларисой Сарган на ее странице в Facebook список из 26 так называемых «изменников», которые критиковали правоохранительные органы после инсценированного «убийства» Аркадия Бабченко. В списке Сарган фигурируют два журналиста: Мирослава Гонгадзе и Сергей Томиленко, который является главой Национального союза журналистов Украины, филиала МФЖ и ЕФЖ в Незалежной.
Ранее в середине мая, отмечается в заявлении, первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко обвинила Национальный союз журналистов Украины в сотрудничестве с российскими «пропагандистами». В последующие дни Томиленко стал получать угрозы в Интернете, в которых, в частности, содержались призывы к украинским спецслужбам арестовать его.
Организации, в частности, обратили внимание на опубликованный 30 мая пресс-секретарем генпрокурора Украины Ларисой Сарган на ее странице в Facebook список из 26 так называемых «изменников», которые критиковали правоохранительные органы после инсценированного «убийства» Аркадия Бабченко. В списке Сарган фигурируют два журналиста: Мирослава Гонгадзе и Сергей Томиленко, который является главой Национального союза журналистов Украины, филиала МФЖ и ЕФЖ в Незалежной.
Ранее в середине мая, отмечается в заявлении, первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко обвинила Национальный союз журналистов Украины в сотрудничестве с российскими «пропагандистами». В последующие дни Томиленко стал получать угрозы в Интернете, в которых, в частности, содержались призывы к украинским спецслужбам арестовать его.
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