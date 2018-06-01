Российский дипломат посетил осужденного летчика Ярошенко в американской тюрьме

Российский дипломат посетил российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме
Форт-Дикс, штат Нью-Джерси.
В посольстве РФ в США сообщили, что удалось организовать встречу российского дипломата с Константином Ярошенко, передает РИА Новости. Во время этого визита, который состоялся 31 мая, осужденный российский летчик не жаловался на здоровье, хотя его по-прежнему удерживают в карцере.
Пресс-служба посольства РФ в США: «Сотрудник посольства посетил в тюрьме Константина Ярошенко. На состояние здоровья россиянин не жаловался, но на общем самочувствии не может не отражаться длительное — уже более месяца — содержание в карцере. Вопрос о его возращении на общий режим остается открытым. Так же, как и перспектива перевода в другую тюрьму с лучшими условиями».
Российское посольство призвало американские власти ускорить решение этих вопросов.
Пресс-служба посольства РФ в США: «Посольство продолжит оказывать несправедливо осужденному в США Константину Ярошенко необходимую помощь».
Летчик Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года на территории Либерии, откуда его экстрадировали в США. Ярошенко обвинили в том, что он планировал перевезти крупную партию кокаина. На основании показаний спецагентов США россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.
Запрос Москвы о передаче летчика на родину был отклонен, но российские власти продолжают предпринимать попытки добиться его перевода в Россию.
Пресс-служба посольства РФ в США: «Сотрудник посольства посетил в тюрьме Константина Ярошенко. На состояние здоровья россиянин не жаловался, но на общем самочувствии не может не отражаться длительное — уже более месяца — содержание в карцере. Вопрос о его возращении на общий режим остается открытым. Так же, как и перспектива перевода в другую тюрьму с лучшими условиями».
Российское посольство призвало американские власти ускорить решение этих вопросов.
Пресс-служба посольства РФ в США: «Посольство продолжит оказывать несправедливо осужденному в США Константину Ярошенко необходимую помощь».
Летчик Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года на территории Либерии, откуда его экстрадировали в США. Ярошенко обвинили в том, что он планировал перевезти крупную партию кокаина. На основании показаний спецагентов США россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.
Запрос Москвы о передаче летчика на родину был отклонен, но российские власти продолжают предпринимать попытки добиться его перевода в Россию.
Комментарии