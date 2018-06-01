Охранники «КомсоМОЛЛа» объяснили, почему не включили пожарную тревогу после ЧП с детьми

При возгорании в торговом центре «КомсоМОЛЛ» в Иркутске пострадали восемь детей. Полыхнуло на третьем этаже, в помещениях детского
научно-развлекательного комплекса — прямо во время эксперимента воспламенилась химическая смесь. Эвакуации в «КомсоМОЛЛе» никто не объявлял. Как сообщает региональное управление МЧС, возгорание посчитали незначительным.
«Вы вздрогнете от маленького водородного взрыва», — обещали организаторы научного шоу «Гравитация». На снятых кадрах видно, как огненный шар накрывает первые ряды. Первыми сцену покидают ведущие шоу, дети спасаются самостоятельно, кто-то из зрителей начинает сбивать пламя своей одеждой. Никаких огнетушителей, в зале темно, тесно. Внутри было около 70 человек — все-таки праздник, День защиты детей. Родители, кто оказался рядом, оказывали первую помощь и своим, и чужим детям, в то время как сотрудники научного шоу разбегались.
Администрация торгового центра «КомсоМОЛЛ» объявлять эвакуацию не стала. Посетителей, а их было больше 1,5 тыс. человек, начали эвакуировать уже спасатели. Хотя администрация торгового центра обязана включать пожарное оповещение при любом подозрении на возгорание. Охранники говорят, что «решили не наводить панику».
Всего во время шоу пострадали восемь детей, у четверых легкие ожоги. Остальные сейчас в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Как выяснилось, произошел выброс воспламеняющегося газа на газовую горелку.
Научно-развлекательные шоу сейчас набирают популярность. Но, как говорят эксперты, все чаще вместо специалистов их проводят обычные аниматоры, которые не соблюдают элементарных правил пожарной безопасности.
После пожара в кемеровской «Зимней вишне», в Иркутске, как и во всей стране, проводились проверки торговых центров. Часть были закрыты. К зданию «КомсоМОЛЛа» вопросов не было. К организаторам химических опытов из «Гравитации» — были, но шоу продолжало работать. Опыт «Зимний вишни» оказался не усвоен.
Администрация торгового центра «КомсоМОЛЛ» объявлять эвакуацию не стала. Посетителей, а их было больше 1,5 тыс. человек, начали эвакуировать уже спасатели. Хотя администрация торгового центра обязана включать пожарное оповещение при любом подозрении на возгорание. Охранники говорят, что «решили не наводить панику».
Всего во время шоу пострадали восемь детей, у четверых легкие ожоги. Остальные сейчас в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Как выяснилось, произошел выброс воспламеняющегося газа на газовую горелку.
Научно-развлекательные шоу сейчас набирают популярность. Но, как говорят эксперты, все чаще вместо специалистов их проводят обычные аниматоры, которые не соблюдают элементарных правил пожарной безопасности.
После пожара в кемеровской «Зимней вишне», в Иркутске, как и во всей стране, проводились проверки торговых центров. Часть были закрыты. К зданию «КомсоМОЛЛа» вопросов не было. К организаторам химических опытов из «Гравитации» — были, но шоу продолжало работать. Опыт «Зимний вишни» оказался не усвоен.
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