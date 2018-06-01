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    Владимир Путин поздравил «Смешариков» с 15-летием. Путин, Санкт-Петербург, мультфильмы, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладимир Путин поздравил «Смешариков» с 15-летием

    Владимир Путин поздравил «Смешариков» с 15-летием

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    Владимир Путин поздравил «Смешариков» с 15-летием

    Владимир Путин поздравил «Смешариков» с <nobr>15-летием</nobr>

      В своей поздравительной телеграмме президент отметил искренность и доброту петербургского мультсериала.

      15-летний юбилей полюбившихся персонажей совпал с Днем защиты детей, который отмечается 1 июня. Не остались незамеченными для главы государства и актуальные темы, которые поднимают авторы анимации, и то, какую роль в воспитании детей они играют.

      «Смешарики» появились на свет в 2003 году. С тех пор они покорили десятки стран, заговорив на 30 языках. Особый успех мультфильм обрел в Китае. С момента создания герои картины тоже несколько подросли, став объемнее, или, как говорят специалисты студии, более шерстяными.

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