Путин объявил благодарность главе «Газпром-медиа»

Владимир Путин объявил благодарность «Газпром-медиа» и «Централ Партнершип». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодарность генеральному директору «Газпром-медиа» Дмитрию Чернышенко объявлена за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.



Гендиректора «Централ Партнершип» Павла Степанова и заместителя гендиректора Вадима Верещагина президент поблагодарил за заслуги в подготовке и проведении года российских средств массовой информации в Китае и года китайских СМИ в России.