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    Путин объявил благодарность главе «Газпром-медиа». Газпром-медиа, Путин, СМИ, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин объявил благодарность главе «Газпром-медиа»

    Путин объявил благодарность главе «Газпром-медиа»

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    Путин объявил благодарность главе «Газпром-медиа»

    Путин объявил благодарность главе <nobr>«Газпром-медиа»</nobr>

      Владимир Путин объявил благодарность «Газпром-медиа» и «Централ Партнершип». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

      Благодарность генеральному директору «Газпром-медиа» Дмитрию Чернышенко объявлена за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

      Гендиректора «Централ Партнершип» Павла Степанова и заместителя гендиректора Вадима Верещагина президент поблагодарил за заслуги в подготовке и проведении года российских средств массовой информации в Китае и года китайских СМИ в России.

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