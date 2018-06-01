Парламент Испании проголосовал за вотум недоверия правительству Рахоя

Нижняя палата парламента Испании вынесла вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.
В ходе голосования в конгрессе депутатов противники премьера победили с минимальным перевесом — всего в 11 голосов.
Ана Пастор, спикер конгресса депутатов Испании: «Дамы и господа, результаты голосования. Общее число голосов — 350. За вотум недоверия — 180. Против вотума недоверия — 169. Один воздержался. Таким образом, абсолютное большинство членов палаты поддержали вотум недоверия правительству».
Речь спикера сорвала настоящие овации зала, после чего Мариано Рахой направился жать руку своему преемнику — лидеру Социалистической рабочей партии Педро Санчесу. Именно он стал инициатором вотума недоверия действующей власти, после череды громких коррупционных скандалов с членами правящей Народной партии Рахоя.
Мариано Рахой: «Педро Санчес станет председателем правительства, и хочу быть первым, кто его поздравит. Как демократ я признаю результат голосования, но не могу разделить то, что произошло».
По конституции, кабинет министров теперь обязан подать прошение об отставке королю, который поручит Санчесу сформировать новое правительство.
Ана Пастор, спикер конгресса депутатов Испании: «Дамы и господа, результаты голосования. Общее число голосов — 350. За вотум недоверия — 180. Против вотума недоверия — 169. Один воздержался. Таким образом, абсолютное большинство членов палаты поддержали вотум недоверия правительству».
Речь спикера сорвала настоящие овации зала, после чего Мариано Рахой направился жать руку своему преемнику — лидеру Социалистической рабочей партии Педро Санчесу. Именно он стал инициатором вотума недоверия действующей власти, после череды громких коррупционных скандалов с членами правящей Народной партии Рахоя.
Мариано Рахой: «Педро Санчес станет председателем правительства, и хочу быть первым, кто его поздравит. Как демократ я признаю результат голосования, но не могу разделить то, что произошло».
По конституции, кабинет министров теперь обязан подать прошение об отставке королю, который поручит Санчесу сформировать новое правительство.
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