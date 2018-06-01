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    Петербургские курсанты отправились покорять Балтику. Балтика, Санкт-Петербург, корабли и суда, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские курсанты отправились покорять Балтику

    Петербургские курсанты отправились покорять Балтику

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    Петербургские курсанты отправились покорять Балтику

    Петербургские курсанты отправились покорять Балтику

      Сегодня 32 курсанта Морского технического колледжа имени Сенявина начали становиться настоящими морскими волками.

      От набережной Лейтенанта Шмидта они ушли в море на борту учебного парусного судна «Юный балтиец». Будущим матросам, мотористам, судоводителям и поварам предстоит не только проверить свою стойкость, оценить морскую романтику и получить практические навыки по своим специальностям.

      Команда «Юного балтийца» будет участвовать в фестивале «Балтийские паруса — 2018», старт которого состоится в польском Щецине. А далее маршрут пройдет через порты всех стран, имеющих выход к Балтийскому морю.

      Учебно-парусное судно «Юный балтиец» — это двухмачтовая шхуна, построенная в 1989 году и существенно модернизированное после 2012-го, когда его передали в оперативное управление Морского технического колледжа.

      За последние полтора года курсанты, преподаватели и сотрудники учебного учреждения на борту парусника посетили Шотландию, Германию, Латвию, Эстонию, Польшу и, конечно, российские порты на Балтике. В среднем в навигационный период пройти практику на борту «Юного балтийца» успевают около 150 курсантов.

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