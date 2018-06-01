Петербургские курсанты отправились покорять Балтику

Сегодня 32 курсанта Морского технического колледжа имени Сенявина начали становиться настоящими морскими волками.

От набережной Лейтенанта Шмидта они ушли в море на борту учебного парусного судна «Юный балтиец». Будущим матросам, мотористам, судоводителям и поварам предстоит не только проверить свою стойкость, оценить морскую романтику и получить практические навыки по своим специальностям.



Команда «Юного балтийца» будет участвовать в фестивале «Балтийские паруса — 2018», старт которого состоится в польском Щецине. А далее маршрут пройдет через порты всех стран, имеющих выход к Балтийскому морю.



Учебно-парусное судно «Юный балтиец» — это двухмачтовая шхуна, построенная в 1989 году и существенно модернизированное после 2012-го, когда его передали в оперативное управление Морского технического колледжа.



За последние полтора года курсанты, преподаватели и сотрудники учебного учреждения на борту парусника посетили Шотландию, Германию, Латвию, Эстонию, Польшу и, конечно, российские порты на Балтике. В среднем в навигационный период пройти практику на борту «Юного балтийца» успевают около 150 курсантов.