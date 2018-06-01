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    Комитет защиты журналистов потребовал от Порошенко объяснить инсценировку с Бабченко

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    Комитет защиты журналистов потребовал от Порошенко объяснить инсценировку с Бабченко

    Комитет защиты журналистов потребовал от Порошенко объяснить инсценировку с Бабченко

    Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» призвала президента Украины Петра Порошено провести пресс-конференцию и ответить на вопросы по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко.

    Из заявления комитета: «Господин президент, как вы заявляли, вы были полностью информированы об операции под руководством СБУ и поздравили службу с успехом. Но остались вопросы, и мы считаем, что вы тот, кто лучше всех может на них ответить. Мы призываем вас как можно скорее провести пресс-конференцию с участием соответствующих украинских официальных лиц».

    Среди вопросов, опубликованных на сайте организации, есть такие, как: «Какие доказательства есть у СБУ, что российская служба безопасности организовала предполагаемый заговор убийства?» и «Почему власти публично обвинили российские спецслужбы в предполагаемом заговоре с целью убийства до завершения расследования и предъявления обвинения подозреваемым заговорщикам?».

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    Накануне вся мировая пресса комментировала историю с «убийством» и «воскрешением» в Киеве Аркадия Бабченко. Ее называли «спектаклем, поставленным с дурным вкусом», «сомнительным трюком» и «дикой затеей».

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    В четверг Бабченко снова появился перед журналистами и подробно рассказал, как месяц назад к нему пришли некие люди и предложили сотрудничать, как, принимая это решение, он «в последнюю очередь думал о стандартах журналистики», как во вторник вечером его загримировали, измазали свиной кровью и повезли в морг, как он читал про себя некрологи, а потом «воскрес».

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