Медведев предложил коллегам по СНГ создать единую цифровую экономику

Принципы сотрудничества в ЕАЭС могут быть использованы и в формате Содружества независимых государств. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил создать единую систему электронной маркировки товаров.

Руководителей глав правительств Таджикистан принял с восточной роскошью в резиденции местного правительства. Впрочем, наслаждаться красотой у делегаций времени не было: за несколько часов необходимо было провести не одну масштабную встречу.



Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Будем и в дальнейшем наращивать интеграционное взаимодействие на экономическом направлении, будем продолжать сокращать административные процедуры, убирать торговые барьеры, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта».



Один из основных вопросов, который обсуждал Дмитрий Медведев с коллегами из Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, — создание единой для стран СНГ цифровой экономики.



Дмитрий Медведев: «Мы активно занимаемся внедрением системы электронной прослеживаемости товаров. Маркировка товаров средствами идентификации применяется в Евразийском экономическом союзе, и я считаю, что она абсолютно на таких же началах может применяться и в условиях СНГ».



По итогам встречи российской делегации с представителями стран СНГ — 13 соглашений о сотрудничестве, которые охватывают все сферы жизни — от сельского хозяйства и медицины до обороны.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Владимира Аракелова.