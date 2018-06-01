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    Медведев предложил коллегам по СНГ создать единую цифровую экономику. ЕврАзЭС/ЕАЭС, СНГ, цифровая экономика, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев предложил коллегам по СНГ создать единую цифровую экономику

    Медведев предложил коллегам по СНГ создать единую цифровую экономику

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    Медведев предложил коллегам по СНГ создать единую цифровую экономику

    Медведев предложил коллегам по СНГ создать единую цифровую экономику

      Принципы сотрудничества в ЕАЭС могут быть использованы и в формате Содружества независимых государств. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил создать единую систему электронной маркировки товаров.

      Руководителей глав правительств Таджикистан принял с восточной роскошью в резиденции местного правительства. Впрочем, наслаждаться красотой у делегаций времени не было: за несколько часов необходимо было провести не одну масштабную встречу.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Будем и в дальнейшем наращивать интеграционное взаимодействие на экономическом направлении, будем продолжать сокращать административные процедуры, убирать торговые барьеры, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта».

      Один из основных вопросов, который обсуждал Дмитрий Медведев с коллегами из Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, — создание единой для стран СНГ цифровой экономики.

      Дмитрий Медведев: «Мы активно занимаемся внедрением системы электронной прослеживаемости товаров. Маркировка товаров средствами идентификации применяется в Евразийском экономическом союзе, и я считаю, что она абсолютно на таких же началах может применяться и в условиях СНГ».

      По итогам встречи российской делегации с представителями стран СНГ — 13 соглашений о сотрудничестве, которые охватывают все сферы жизни — от сельского хозяйства и медицины до обороны.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Владимира Аракелова.

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