На северо-западе Петербурга построили сразу несколько детсадов

В Приморском районе стало на четыре дошкольных учреждения больше. Они появились в квартале между проспектами Королёва, Комендантским и Парашютной улицей.

В День защиты детей в Приморском районе открыли сразу четыре детских сада. В общей сложности их будут посещать около 600 ребятишек.



Все сады построены в кварталах новой застройки на проспектах Королёва и Комендантском, а также Парашютной улице. Символическую красную ленточку перерезал глава района Николай Цед. Учитывая, что этот микрорайон — один из самых густонаселенных, открытие дошкольных учреждений было весьма долгожданным.



По словам Николая Цеда, это открытие детских садов не последнее. К осени застройщики квартала обязаны сдать в эксплуатацию еще два подобных объекта.