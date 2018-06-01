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    На северо-западе Петербурга построили сразу несколько детсадов. Санкт-Петербург, детские сады. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа северо-западе Петербурга построили сразу несколько детсадов

    На северо-западе Петербурга построили сразу несколько детсадов

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    На северо-западе Петербурга построили сразу несколько детсадов

    На <nobr>северо-западе</nobr> Петербурга построили сразу несколько детсадов

      В Приморском районе стало на четыре дошкольных учреждения больше. Они появились в квартале между проспектами Королёва, Комендантским и Парашютной улицей.

      В День защиты детей в Приморском районе открыли сразу четыре детских сада. В общей сложности их будут посещать около 600 ребятишек.

      Все сады построены в кварталах новой застройки на проспектах Королёва и Комендантском, а также Парашютной улице. Символическую красную ленточку перерезал глава района Николай Цед. Учитывая, что этот микрорайон — один из самых густонаселенных, открытие дошкольных учреждений было весьма долгожданным.

      По словам Николая Цеда, это открытие детских садов не последнее. К осени застройщики квартала обязаны сдать в эксплуатацию еще два подобных объекта.

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