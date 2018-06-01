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    В Москве открылась выставка о попытках евреев покинуть Третий рейх. Вторая мировая война, выставки и музеи, Гитлер, Израиль, история, Москва, фашизм, холокост. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открылась выставка о попытках евреев покинуть Третий рейх

    В Москве открылась выставка о попытках евреев покинуть Третий рейх

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    В Москве открылась выставка о попытках евреев покинуть Третий рейх

    В Москве открылась выставка о попытках евреев покинуть Третий рейх

    В Москве открылась выставка о попытках евреев покинуть Третий рейх

      В Еврейском центре толерантности вспоминают неправильные страницы истории, о которых на Западе предпочли бы забыть. Речь об итогах двух конференций до и во время Второй мировой войны, когда дипломаты ведущих стран закрыли границы для сотен тысяч беженцев из фашистской Германии.

      Александр Борода, президент федерации еврейских общин России, основатель и директор Еврейского музея и центра толерантности: «На этой выставке есть рассказ об отдельных дипломатах, которые спасали и помогали евреям, и страны, которые, в общем-то, отвернулись от евреев. Легко потом как бы вспоминать жертв холокоста. А вот тогда помочь людям не стать жертвами холокоста никто не захотел».

      Как принимали решение, обрекая людей на смерть, — об этом рассказывается в протоколах заседаний, архивных кино- и фотодокументах.

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