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    Петербургской «Ночлежке» не хватает места для помощи бездомным. Санкт-Петербург, благотворительность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургской «Ночлежке» не хватает места для помощи бездомным

    Петербургской «Ночлежке» не хватает места для помощи бездомным

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    Петербургской «Ночлежке» не хватает места для помощи бездомным

    Петербургской «Ночлежке» не хватает места для помощи бездомным

      Одна из старейших благотворительных организаций города ищет дополнительные помещения для своего консультационного центра. Здания на Боровой улице, 122 катастрофически не хватает.

      Сегодня для сотрудников «Ночлежки» поиск дополнительного помещения — это бег по замкнутому кругу. На сайте комитета имущественных отношений сообщается, что на проспекте Римского-Корсакова есть свободные площади. В этом доме располагаются адвокатские конторы, строительное бюро и даже центр поддержки мигрантов.

      Но ответ чиновников убийственный. Этого помещения не существует. Привыкнув верить своим глазам, сотрудники отправляются по новому адресу в Петроградском районе. Соответствующие службы уже готовы были открыть квартиру для просмотра, но помещение оказалось занято. Так происходит с каждым адресом.

      Чиновники нелепость подобных ситуаций признают, но заявляют, что в городе более 4 тысяч объектов, и их специалисты не всегда успевают оперативно реагировать.

      В самой «Ночлежке» ситуацию называют «каким-то зазеркальем» и говорят, что чиновники как всегда «на высоте». В конце концов, помещение хотят расширить не для коммерчески выгодного объекта, а для помощи людям, потерявшим практически всё. Если бы вопрос был решен, то скольким нуждающимся в помощи она была бы оказана, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.

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