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    YouTube заблокировал канал глумившегося над трагедией в Кемерове украинца

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    YouTube заблокировал канал глумившегося над трагедией в Кемерове украинца

    YouTube заблокировал канал глумившегося над трагедией в Кемерове украинца

    YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова (Никиты Кувикова). Соответствующая информация отображается при попытке захода на канал.

    В сообщении YouTube говорится, что причиной блокировки стало «нарушение принципов сообщества».

    Ранее сообщалось, что известный украинский блогер Евгений Вольнов устроил издевательский стрим под названием «Угораем с Кемерово» на YouTube после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Во время общения с подписчиками пранкер распространял слухи о сотнях жертв пожара.

    Ложную информацию растиражировали некоторые СМИ, породив слухи о том, что власти скрывают реальное число жертв. Информация о «сотнях» в итоге не подтвердилась, а на блогера в России завели по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Он объявлен в международный розыск.

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    Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

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