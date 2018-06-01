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    Торговые сети изымают из продажи воду в бутылках огнеопасной формы. магазины, пожары, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТорговые сети изымают из продажи воду в бутылках огнеопасной формы

    Торговые сети изымают из продажи воду в бутылках огнеопасной формы

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    Торговые сети изымают из продажи воду в бутылках огнеопасной формы

    Торговые сети изымают из продажи воду в бутылках огнеопасной формы

    Торговые сети изымают из продажи воду в бутылках огнеопасной формы

      Торговые сети «Ашан» и «Лента» сегодня объявили, что прекращают продавать воду «Святой источник» в бутылках в форме футбольного мяча. У X5 Retail Group и «Магнита» этого товара нет.

      Причина — соображения безопасности. Как выяснилось, такие бутылки при попадании на них лучей солнца способны поджигать окружающие предметы. Как видно на кадрах эксперимента, меньше чем через минуту шарообразная тара, выступая в роли линзы, начинает прожигать бумагу, а потом вспыхивает и спичечный коробок.

      Физики объяснили: такая форма бутылки наиболее огнеопасна, потому что сферическая линза аккумулирует большее количество энергии, чем цилиндрическая.

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