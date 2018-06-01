Питерская полиция заинтересовалась декорациями к «Графу Монте-Кристо»

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД провели выемку документов в Театре музыкальной комедии на Итальянской улице.
Сегодня в Театре музыкальной комедии сотрудники экономической полиции изъяли документы, касающиеся изготовления декораций к мюзиклу «Граф Монте-Кристо», которые обошлись бюджету Петербурга в 12 миллионов рублей. Деньги выделил комитет по культуре.
На официальном сайте театра говорится, что оформление постановки было создано эксклюзивно для петербургской премьеры. Его изготовлением занималась венгерская команда.
Как сообщает интернет-газета «Фонтанка», средства действительно были перечислены коммерческой структуре, однако часть сценических конструкций могла быть сделана в самом театре. Документы о движении средств оперативники попросили предоставить заместителя директора Эдуарда Радостева.
На официальном сайте театра говорится, что оформление постановки было создано эксклюзивно для петербургской премьеры. Его изготовлением занималась венгерская команда.
Как сообщает интернет-газета «Фонтанка», средства действительно были перечислены коммерческой структуре, однако часть сценических конструкций могла быть сделана в самом театре. Документы о движении средств оперативники попросили предоставить заместителя директора Эдуарда Радостева.
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