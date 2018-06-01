    Питерская полиция заинтересовалась декорациями к «Графу Монте-Кристо»

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    Питерская полиция заинтересовалась декорациями к «Графу Монте-Кристо»

    Питерская полиция заинтересовалась декорациями к «Графу <nobr>Монте-Кристо»</nobr>

    Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД провели выемку документов в Театре музыкальной комедии на Итальянской улице.

    Сегодня в Театре музыкальной комедии сотрудники экономической полиции изъяли документы, касающиеся изготовления декораций к мюзиклу «Граф Монте-Кристо», которые обошлись бюджету Петербурга в 12 миллионов рублей. Деньги выделил комитет по культуре.

    На официальном сайте театра говорится, что оформление постановки было создано эксклюзивно для петербургской премьеры. Его изготовлением занималась венгерская команда.

    Как сообщает интернет-газета «Фонтанка», средства действительно были перечислены коммерческой структуре, однако часть сценических конструкций могла быть сделана в самом театре. Документы о движении средств оперативники попросили предоставить заместителя директора Эдуарда Радостева.

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