2 июня зрители НТВ смогут насладиться самыми невероятными, зажигательными и трогательными моментами второго сезона проекта «Ты супер!» — вокального конкурса для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей.
Второй год подряд уникальный проект НТВ и информационного агентства и радио Sputnik покоряет сердца зрителей и дает возможность творческим детям со сложной судьбой продемонстрировать свои вокальные таланты. Во втором сезоне «Ты супер!» приняли участие 82 конкурсанта из России Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Впервые в конкурсе выступили участники из Германии и Сирии.
За успехами талантливых начинающих исполнителей пристально наблюдало звездное жюри в лице Сергея Лазарева, Виктора Дробыша, Юлианны Карауловой и Игоря Крутого. Ведущим проекта был известный тележурналист Вадим Такменёв. За время второго сезона для того, чтобы поддержать участников шоу, приходили знаменитые музыканты, спортсмены, телеведущие, актеры театра и кино. На сцене проекта побывали: Лолита, Кети Топурия (uруппа A’Studio), Валерий Сюткин, «Город 312», Борис Грачевский, Наталья Подольская, Людмила Толкалина, Сергей Шакуров и многие другие.
Победительницей второго сезона проекта стала 14-летняя Диана Анкудинова из Тольяти. Юная певица покорила членов жюри с первого выступления благодаря необычному тембру голоса. Видео с ее выступлениями в Интернете набрали более 50 миллионов просмотров. В эту субботу зрители НТВ смогут вновь насладиться завораживающим голосом Дианы.
Вторую по значимости награду — приз зрительских симпатий — завоевала участница из Армавира Зеновия Сверчкова. В свои 15 лет Зена уже три года занимается вокалом, театральным мастерством и игрой на ударных инструментах. Завоевав любовь телезрителей, начинающая певица лишний раз закрепила за собой прозвище, полученное на проекте: Зена — королева сцены.
Также зрители вновь увидят потрясающие выступления других участников — Кристины Фирсовой, Владимира Скрипаля, Романа Дружинина, Василины Понамарёвой, Артёма Семёнова, Александры Кирильчук и других.
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
Насладиться ярчайшими выступлениями участников второго сезона проекта «Ты супер!» зрители НТВ смогут в субботу, 2 июня, в 20:00.
За успехами талантливых начинающих исполнителей пристально наблюдало звездное жюри в лице Сергея Лазарева, Виктора Дробыша, Юлианны Карауловой и Игоря Крутого. Ведущим проекта был известный тележурналист Вадим Такменёв. За время второго сезона для того, чтобы поддержать участников шоу, приходили знаменитые музыканты, спортсмены, телеведущие, актеры театра и кино. На сцене проекта побывали: Лолита, Кети Топурия (uруппа A’Studio), Валерий Сюткин, «Город 312», Борис Грачевский, Наталья Подольская, Людмила Толкалина, Сергей Шакуров и многие другие.
Победительницей второго сезона проекта стала 14-летняя Диана Анкудинова из Тольяти. Юная певица покорила членов жюри с первого выступления благодаря необычному тембру голоса. Видео с ее выступлениями в Интернете набрали более 50 миллионов просмотров. В эту субботу зрители НТВ смогут вновь насладиться завораживающим голосом Дианы.
Вторую по значимости награду — приз зрительских симпатий — завоевала участница из Армавира Зеновия Сверчкова. В свои 15 лет Зена уже три года занимается вокалом, театральным мастерством и игрой на ударных инструментах. Завоевав любовь телезрителей, начинающая певица лишний раз закрепила за собой прозвище, полученное на проекте: Зена — королева сцены.
Также зрители вновь увидят потрясающие выступления других участников — Кристины Фирсовой, Владимира Скрипаля, Романа Дружинина, Василины Понамарёвой, Артёма Семёнова, Александры Кирильчук и других.
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
Насладиться ярчайшими выступлениями участников второго сезона проекта «Ты супер!» зрители НТВ смогут в субботу, 2 июня, в 20:00.
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