В Мытищах ликвидировали пожар в ангарах со стройматериалами

Представители МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в двух ангарах со стройматериалами в Мытищах.
В тушении масштабного пожара участвовали 90 человек и 27 единиц техники, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ранее сообщалось, что пожар на площади 3,5 тысячи квадратных метров произошел в двух ангарах на Осташковском шоссе. Они горели по всей площади. Ранее сообщалось, что тушение ведется при помощи трех вертолетов. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что пожар на площади 3,5 тысячи квадратных метров произошел в двух ангарах на Осташковском шоссе. Они горели по всей площади. Ранее сообщалось, что тушение ведется при помощи трех вертолетов. Информация о пострадавших не поступала.
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