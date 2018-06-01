    В Мытищах ликвидировали пожар в ангарах со стройматериалами

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    • Фото: Моня Квартирный / vk.com
    В Мытищах ликвидировали пожар в ангарах со стройматериалами

    В Мытищах ликвидировали пожар в ангарах со стройматериалами

    В Мытищах ликвидировали пожар в ангарах со стройматериалами
  • Фото: Моня Квартирный / vk.com

    • Представители МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в двух ангарах со стройматериалами в Мытищах.

    В тушении масштабного пожара участвовали 90 человек и 27 единиц техники, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

    Ранее сообщалось, что пожар на площади 3,5 тысячи квадратных метров произошел в двух ангарах на Осташковском шоссе. Они горели по всей площади. Ранее сообщалось, что тушение ведется при помощи трех вертолетов. Информация о пострадавших не поступала.

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