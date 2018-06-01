    Челябинский активист стал фигурантом уголовного дела за связь со «Свидетелями Иеговы». Челябинск, секты, экстремизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧелябинский активист стал фигурантом уголовного дела за связь со «Свидетелями Иеговы»

    Челябинский активист стал фигурантом уголовного дела за связь со «Свидетелями Иеговы»

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    Челябинский активист стал фигурантом уголовного дела за связь со «Свидетелями Иеговы»

    Челябинский активист стал фигурантом уголовного дела за связь со «Свидетелями Иеговы»

      Активист из Челябинска Борис Золотаревский, отсидев 25 суток за хулиганство на несанкционированном митинге, снова угодил в поле зрения правоохранителей. На этот раз из-за связи с экстремистской организацией «Свидетели Иеговы».

      На пороге изолятора руководителя местного отделения штаба Алексея Навального встречали не только друзья и знакомые, но и следователи. Золотаревскому предъявили постановление об обыске и препроводили в машину. Активисту заявили, что теперь он фигурант уголовного дела.

      В квартире активиста нашли литературу сомнительного содержания, а также справку, выданную экстремистской организацией. В ней говорится, что Золотаревский — сторонник иеговистов и не может служить в армии по религиозным убеждениям.

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