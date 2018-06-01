Челябинский активист стал фигурантом уголовного дела за связь со «Свидетелями Иеговы»

Активист из Челябинска Борис Золотаревский, отсидев 25 суток за хулиганство на несанкционированном митинге, снова угодил в поле зрения правоохранителей. На этот раз из-за связи с экстремистской организацией «Свидетели Иеговы».

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На пороге изолятора руководителя местного отделения штаба Алексея Навального встречали не только друзья и знакомые, но и следователи. Золотаревскому предъявили постановление об обыске и препроводили в машину. Активисту заявили, что теперь он фигурант уголовного дела.



В квартире активиста нашли литературу сомнительного содержания, а также справку, выданную экстремистской организацией. В ней говорится, что Золотаревский — сторонник иеговистов и не может служить в армии по религиозным убеждениям.