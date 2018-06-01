    «Саратовские авиалинии» возобновят работу под прежним названием

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    «Саратовские авиалинии» возобновят работу под прежним названием

    «Саратовские авиалинии» возобновят работу под прежним названием

    Акционер авиакомпании «Саратовские авиалинии», которая прекратила деятельность, подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании с прежним названием.

    Как сообщили в Минтрансе РФ, заявка будет рассматриваться в течение 60 дней.

    Минтранс РФ: «Работа в этом направлении началась. Так, в Росавиацию уже поступила заявка на получение сертификата эксплуатанта с прежним названием авиакомпании — „Саратовские авиалинии“. В соответствии с Федеральными авиационными правилами Росавиация в течение 60 дней рассмотрит поступившую заявку и даст соответствующее заключение».

    За счет этого в регионе планируется сохранить квалифицированные рабочие места, отметили в ведомстве.

    смотреть«Саратовские авиалинии» объявили об увольнении почти всех сотрудников
    «Саратовские авиалинии» объявили об увольнении почти всех сотрудников
    Сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован с 30 мая по итогам череды проверок после февральской катастрофы Ан-148 в Подмосковье. Пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний» на даты до 13 июня распределяют по другим авиакомпаниям. Сам перевозчик объявил об увольнении почти всего персонала.

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