    Попугай блокировал работу камеры контроля скорости в Австралии: видео. Австралия, видеонаблюдение, дорожное движение, курьезы, птицы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПопугай блокировал работу камеры контроля скорости в Австралии: видео

    Попугай блокировал работу камеры контроля скорости в Австралии: видео

    комментировать
    • Фото: Department of Transport and Main Roads / facebook.com
    Попугай блокировал работу камеры контроля скорости в Австралии: видео

    Попугай блокировал работу камеры контроля скорости в Австралии: видео

    Попугай блокировал работу камеры контроля скорости в Австралии: видео
    • Фото: Department of Transport and Main Roads / facebook.com

      • В Австралии попугай блокировал работу камеры контроля скорости и тем самым, возможно, уберег от штрафных квитанций нарушителей.

      Увидев птицу на мониторах, полицейские вынуждены были признать свое бессилие. Сотрудников, которые отлавливают назойливых попугаев, в штате не оказалось, поэтому пришлось просто наблюдать.

      За время, пока попугай изучал камеру, по шоссе проехали сотни машин, некоторые, вероятно, с нарушением скоростного режима, но это теперь недоказуемо.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru