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    Глава МВД наградил детей за героические поступки

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    Глава МВД наградил детей за героические поступки

    Глава МВД наградил детей за героические поступки

    Глава МВД наградил детей за героические поступки

      В здании главного управления МВД чествовали юных героев. Речь о школьниках, которые проявили мужество: помогли задержать преступника или спасли чью-то жизнь. С гостями встретился Владимир Колокольцев.

      Пригласили юных героев в Москву неслучайно. Сегодня отмечается День защиты детей.

      Историй много, все они разные, но одинаково впечатляюще. Максиму Выборнову всего 11. Когда водитель в Тамбовской области сбил женщину на перекрестке и скрылся, он не растерялся. Вызвал скорую и тем самым спас пострадавшую. И запомнил госномер лихача. После столкновения тот далеко уехать не смог.

      Максим Выборнов: «Я, когда шел из школы, увидел эту машину. Я просто номер запомнил».

      Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил детей грамотами за проявленное мужество и активную гражданскую позицию. Он отметил, что в отличие от многих взрослых юные герои не потянулись за телефонами, чтобы снять происходящее на видео, а начали действовать на свой страх и риск.

      Владимир Колокольцев: «Вы оказали неоценимую помощь полиции, такие поступки достойны быть примером. Гордимся и благодарны родителям, наставникам, учителям, воспитавшим поистине отважных детей».

      Всего награды получили 13 человек. Завершилась церемония праздничным концертом, а после герои отправились на экскурсию по Москве.

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