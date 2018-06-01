    На стрелявшего по людям в центре Москвы водителя BMW завели дело о хулиганстве. BMW, аресты, Москва, стрельба, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа стрелявшего по людям в центре Москвы водителя BMW завели дело о хулиганстве

    На стрелявшего по людям в центре Москвы водителя BMW завели дело о хулиганстве

    комментировать
    На стрелявшего по людям в центре Москвы водителя BMW завели дело о хулиганстве

    На стрелявшего по людям в центре Москвы водителя BMW завели дело о хулиганстве

    На стрелявшего по людям в центре Москвы водителя BMW завели дело о хулиганстве

      Сегодня суд должен решить вопрос об аресте водителя BMW, который расстрелял пешехода в центре Москвы из травматического пистолета.

      Как сообщалось, хозяин иномарки не пропустил пешеходов на зебре. В результате один из прохожих ударил ногой по кузову. Стерпеть этого владелец авто не смог и взял в руки оружие. 20-летний прохожий получил серьезные ранения и до сих пор находится в больнице.

      По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленника задержали. Им оказался 33-летний житель столицы.

      Ну и любопытная деталь: задержанный — сын столичного нотариуса. Отец стрелка некогда фигурировал в деле черных риелторов.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru