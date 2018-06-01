На стрелявшего по людям в центре Москвы водителя BMW завели дело о хулиганстве

Сегодня суд должен решить вопрос об аресте водителя BMW, который расстрелял пешехода в центре Москвы из травматического пистолета.
Как сообщалось, хозяин иномарки не пропустил пешеходов на зебре. В результате один из прохожих ударил ногой по кузову. Стерпеть этого владелец авто не смог и взял в руки оружие. 20-летний прохожий получил серьезные ранения и до сих пор находится в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленника задержали. Им оказался 33-летний житель столицы.
Ну и любопытная деталь: задержанный — сын столичного нотариуса. Отец стрелка некогда фигурировал в деле черных риелторов.
Подробности — в видеоматериале.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленника задержали. Им оказался 33-летний житель столицы.
Ну и любопытная деталь: задержанный — сын столичного нотариуса. Отец стрелка некогда фигурировал в деле черных риелторов.
Подробности — в видеоматериале.
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