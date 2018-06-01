В Астраханской области ветер унес батут с детьми: пострадали две девочки

В Астраханской области сильным порывом ветра сорвало батут, на котором находились дети.

Двух девочек 4 и 8 лет госпитализировали. Одна впала в кому. У другой тоже тяжелые травмы.



Следователям уже удалось выяснить, что батут был ненадежно закреплен. Его удерживали всего четыре болта. Хотя по инструкции должно быть 10. Кроме того, тросы для такой массивной конструкции оказались слишком тонкие. Владелец аттракциона задержан. В СК возбудили уголовное дело.