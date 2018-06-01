Легендарный Оззи Осборн выступит в Москве в рамках прощального турне

Сегодня вечером легендарный Оззи Осборн даст в Москве единственный концерт в рамках своего прощального турне. Выступление состоится сегодня в спорткомплексе «Олимпийский». Впрочем, быстро уходить со сцены Осборн не собирается. Прощальное турне продлится до 2020 года.

Появление Оззи в холле подмосковного торгового центра парализовало работу магазинов. Узнав о том, что перед концертом музыкант решил встретиться с фанатами, в ТЦ потянулись сотни поклонников. Если не взять автограф, то хотя бы вблизи увидеть кумира.



В последнее время бывший вокалист Black Sabbath редко общается с фанатами перед концертами и нечасто дает интервью. Но для российской столицы «дедушка тяжелого рока» сделал исключение.



Оззи Осборн: «Я занимаюсь музыкой уже 50 лет, я на самом деле не вижу причин для того, чтобы тяжелый металл, тяжелый рок уходил в забытье».



Историческим этот визит можно считать не только потому, что у Осборна, которому в этом году исполнится 70, прощальный тур. Москва — вслед за Лос-Анджелесом и Бермингемом — стала городом, где появилась аллея славы с именем Оззи. Он расписался на звезде.



Из-за огромного желания фанатов пообщаться с «князем тьмы» охране едва удавалось их сдерживать. Впрочем, все уже давно привыкли: там, где он появляется, часто царит хаос. И поначалу многие были уверены: настоящая слава к Оззи пришла не столько благодаря музыке, сколько благодаря его неадекватному поведению. Откушенная на сцене голова летучей мыши, несколько спасений после передозировки наркотиками, психическое расстройство, проблемы с полицией. О похождениях вокалиста Black Sabbath говорили даже там, где группа никогда не бывала. Например, в Советском Союзе, который был закрыт для таких чересчур откровенных и свободных коллективов.



За 50 лет в его музыкальной карьере были и взлеты, и падения, и эмоциональные потрясения. Одно из сильнейших — гибель гитариста и друга Рэнди Роадса.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.