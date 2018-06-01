В МИД РФ предложили Юлии Скрипаль содействие в возвращении на родину

Заместитель официального представителя МИД РФ Артём Кожин заявил, что Россия готова оказать дочери бывшего шпиона Сергея Скрипаля помощь в возвращении на родину.
Юлия Скрипаль в видеообращении заявила, что рассчитывает вернуться в Россию. Она отметила, что ей предложило помощь посольство РФ в Лондоне. Но дочь бывшего шпиона отказалась принимать помощь от российских дипломатов. Тем не менее предложение российской стороны о содействии в возвращении на родину остается в силе. Об этом заявил сегодня заместитель официального представителя МИД России Артём Кожин.
Артём Кожин: «Появление на прошлой неделе видеообращения Юлии Скрипаль, безусловно, обнадеживает в плане того, что она жива и находится в добром здравии. Отрадно, что Юлия собирается вернуться на родину. Готовы оказать ей в этом все необходимое содействие».
Как он отметил, не ясно, насколько свободна в своих словах и действиях Юлия Скрипаль. Кроме того, неизвестно, в каких условиях она сейчас находится и может ли беспрепятственно общаться с внешним миром. По этой причине российские дипломаты по-прежнему настаивают на том, чтобы им предоставили консульский доступ к Скрипалям.
Артём Кожин: «Поэтому при всем уважении к ее частной жизни мы не снимаем вопрос о предоставлении консульского доступа к нашим согражданам».
Кожин заметил, что в видеообращении Юлии Скрипаль была видна «явная скованность». Как он считает, это может являться свидетельством того, что ей не хватает поддержки родственников. Между тем британские власти дважды отказали двоюродной сестре Юлии в визе, чиня «искусственные препятствия», подчеркнул представитель МИД РФ.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Этот инцидент вызвал напряженность в двусторонних отношениях Москвы и Лондона и привел к массовой высылке дипломатов. Хотя британские власти не смогли предоставить убедительных доказательств причастности России к этому покушению. Между тем спустя несколько недель Юлия и ее отец были выписаны из больницы.
Артём Кожин: «Появление на прошлой неделе видеообращения Юлии Скрипаль, безусловно, обнадеживает в плане того, что она жива и находится в добром здравии. Отрадно, что Юлия собирается вернуться на родину. Готовы оказать ей в этом все необходимое содействие».
Как он отметил, не ясно, насколько свободна в своих словах и действиях Юлия Скрипаль. Кроме того, неизвестно, в каких условиях она сейчас находится и может ли беспрепятственно общаться с внешним миром. По этой причине российские дипломаты по-прежнему настаивают на том, чтобы им предоставили консульский доступ к Скрипалям.
Артём Кожин: «Поэтому при всем уважении к ее частной жизни мы не снимаем вопрос о предоставлении консульского доступа к нашим согражданам».
Кожин заметил, что в видеообращении Юлии Скрипаль была видна «явная скованность». Как он считает, это может являться свидетельством того, что ей не хватает поддержки родственников. Между тем британские власти дважды отказали двоюродной сестре Юлии в визе, чиня «искусственные препятствия», подчеркнул представитель МИД РФ.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Этот инцидент вызвал напряженность в двусторонних отношениях Москвы и Лондона и привел к массовой высылке дипломатов. Хотя британские власти не смогли предоставить убедительных доказательств причастности России к этому покушению. Между тем спустя несколько недель Юлия и ее отец были выписаны из больницы.
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