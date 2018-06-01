Победительница второго сезона «Ты супер!» борется за победу на «Детской Новой волне»

В Крыму завершается международный конкурс юных исполнителей «Детская Новая волна». По традиции фестиваль проходит в «Артеке». За победу борются 14 участников из разных стран. Одна из фавориток — победительница второго сезона проекта НТВ «Ты супер!» Диана Анкудинова.
Времени на подготовку к конкурсу «Детская Новая волна» у победительницы проекта НТВ «Ты супер!» Дианы Анкудиновой было мало. Сразу после финала в Москве она вылетела в Крым, где выступать пришлось в свой день рождения, да еще и под первым конкурсным номером, передает корреспондент НТВ Олег Крючков.
Диана Анкудинова: «Это было не так легко, как я думала. И волнение просто переполняет».
В этом году конкурс осваивает новую площадку — суперсовременную многотысячную «Артек-Арену». Каждое выступление артистов там встречают овациями.
Алексей Каспржак, директор Международного детского центра «Артек»: «То, что касается „Новой волны“, она разгоняет всю эту историю, она громкая, яркая, она талантливая — такая, как „Артек“».
Волнение конкурсантов «Детской Новой волны» передалось зрителям и звездному жюри.
Лариса Долина, певица: «Я очень давно такой энергетики сумасшедшей не ощущала. Заводит просто».
Лев Лещенко, певец: «Камера это не покажет — здесь такая энергетика, здесь молодеешь вместе со всеми».
Сергей Лазарев, певец: «Хочется пожелать всем, чтобы лето у всех прошло на высшем уровне, чтобы все отдохнули, чтобы почаще улыбались и дарили друг другу позитив».
Организаторы не старались обеспечить широкое международное представительство, в Крым приехали самые лучшие.
Игорь Крутой, народный артист России: «Диана Анкудинова, конечно, фаворитка. Но я не знаю, все-таки на проекте „Ты супер!“ она на голову выше была, а как она впишется в эту борьбу с конкурсантами „Новой волны“… Ну, посмотрим. Но, мне кажется, она и здесь сохраняет какое-то лидерство».
В этом году «Детская Новая волна» собрала конкурсантов из девяти стран. Блокаду полуострова прорвала украинка Ева Лепа.
Ева Лепа, конкурсантка «Детской Новой волны» от Украины: «Все меня встречают дружно, я со всеми дружу, со всеми общаюсь, все поддерживают меня».
Диана Анкудинова: «Это было не так легко, как я думала. И волнение просто переполняет».
В этом году конкурс осваивает новую площадку — суперсовременную многотысячную «Артек-Арену». Каждое выступление артистов там встречают овациями.
Алексей Каспржак, директор Международного детского центра «Артек»: «То, что касается „Новой волны“, она разгоняет всю эту историю, она громкая, яркая, она талантливая — такая, как „Артек“».
Волнение конкурсантов «Детской Новой волны» передалось зрителям и звездному жюри.
Лариса Долина, певица: «Я очень давно такой энергетики сумасшедшей не ощущала. Заводит просто».
Лев Лещенко, певец: «Камера это не покажет — здесь такая энергетика, здесь молодеешь вместе со всеми».
Сергей Лазарев, певец: «Хочется пожелать всем, чтобы лето у всех прошло на высшем уровне, чтобы все отдохнули, чтобы почаще улыбались и дарили друг другу позитив».
Организаторы не старались обеспечить широкое международное представительство, в Крым приехали самые лучшие.
Игорь Крутой, народный артист России: «Диана Анкудинова, конечно, фаворитка. Но я не знаю, все-таки на проекте „Ты супер!“ она на голову выше была, а как она впишется в эту борьбу с конкурсантами „Новой волны“… Ну, посмотрим. Но, мне кажется, она и здесь сохраняет какое-то лидерство».
В этом году «Детская Новая волна» собрала конкурсантов из девяти стран. Блокаду полуострова прорвала украинка Ева Лепа.
Ева Лепа, конкурсантка «Детской Новой волны» от Украины: «Все меня встречают дружно, я со всеми дружу, со всеми общаюсь, все поддерживают меня».
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