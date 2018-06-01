    Победительница второго сезона «Ты супер!» борется за победу на «Детской Новой волне». дети и подростки, знаменитости, Крым, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПобедительница второго сезона «Ты супер!» борется за победу на «Детской Новой волне»

    Победительница второго сезона «Ты супер!» борется за победу на «Детской Новой волне»

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    Победительница второго сезона «Ты супер!» борется за победу на «Детской Новой волне»

    Победительница второго сезона «Ты супер!» борется за победу на «Детской Новой волне»

    Победительница второго сезона «Ты супер!» борется за победу на «Детской Новой волне»

      В Крыму завершается международный конкурс юных исполнителей «Детская Новая волна». По традиции фестиваль проходит в «Артеке». За победу борются 14 участников из разных стран. Одна из фавориток — победительница второго сезона проекта НТВ «Ты супер!» Диана Анкудинова.

      Времени на подготовку к конкурсу «Детская Новая волна» у победительницы проекта НТВ «Ты супер!» Дианы Анкудиновой было мало. Сразу после финала в Москве она вылетела в Крым, где выступать пришлось в свой день рождения, да еще и под первым конкурсным номером, передает корреспондент НТВ Олег Крючков.

      Диана Анкудинова: «Это было не так легко, как я думала. И волнение просто переполняет».

      В этом году конкурс осваивает новую площадку — суперсовременную многотысячную «Артек-Арену». Каждое выступление артистов там встречают овациями.

      Алексей Каспржак, директор Международного детского центра «Артек»: «То, что касается „Новой волны“, она разгоняет всю эту историю, она громкая, яркая, она талантливая — такая, как „Артек“».

      Волнение конкурсантов «Детской Новой волны» передалось зрителям и звездному жюри.

      Лариса Долина, певица: «Я очень давно такой энергетики сумасшедшей не ощущала. Заводит просто».

      Лев Лещенко, певец: «Камера это не покажет — здесь такая энергетика, здесь молодеешь вместе со всеми».

      Сергей Лазарев, певец: «Хочется пожелать всем, чтобы лето у всех прошло на высшем уровне, чтобы все отдохнули, чтобы почаще улыбались и дарили друг другу позитив».

      Организаторы не старались обеспечить широкое международное представительство, в Крым приехали самые лучшие.

      Игорь Крутой, народный артист России: «Диана Анкудинова, конечно, фаворитка. Но я не знаю, все-таки на проекте „Ты супер!“ она на голову выше была, а как она впишется в эту борьбу с конкурсантами „Новой волны“… Ну, посмотрим. Но, мне кажется, она и здесь сохраняет какое-то лидерство».

      В этом году «Детская Новая волна» собрала конкурсантов из девяти стран. Блокаду полуострова прорвала украинка Ева Лепа.

      Ева Лепа, конкурсантка «Детской Новой волны» от Украины: «Все меня встречают дружно, я со всеми дружу, со всеми общаюсь, все поддерживают меня».

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