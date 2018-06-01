МЧС: администрация иркутского ТЦ не объявила эвакуацию после ЧП с детьми

В торговом центре «КомсоМОЛЛ» в Иркутске, где произошло возгорание, не стали проводить эвакуацию посетителей, несмотря на угрозу пожара.
О том, что руководство ТЦ не стало выводить посетителей и сотрудников на улицу после ЧП, сообщили в МЧС. В ведомстве будут настаивать на том, чтобы это обстоятельство учли при рассмотрении уголовного дела, передает ТАСС.
Андрей Шутов, начальник пресс-службы МЧС по Иркутской области: «Мы будем просить, чтобы при рассмотрении уголовного дела учли тот факт, что администрация торгового центра не стала проводить эвакуацию по причине того, что возгорание в пожар не переросло. Тем не менее факт открытого огня был, спасатели выезжали именно по сообщению о пожаре, и в таком случае должна была проводиться эвакуация».
Всего в больницу были доставлены восемь детей с ожогами. Четверых из них уже отпустили на амбулаторное лечение. Об этом сообщили местные власти.
Пресс-служба губернатора Иркутской области: «Все в сознании, четыре человека отпущены на амбулаторное лечение, четыре остаются в больнице. У одного мальчика ожоги 25% тела, он в реанимации».
Помощь детям оказывают и психологи. А мама одного из детей, пострадавших при ЧП, запросила консультацию у окулиста.
Напомним, ЧП в иркутском торговом центре произошло сегодня. Во время опытов с химическими реактивами, которые демонстрировали детям, произошло возгорание. Сидевшие в первом ряду получили ожоги. Уже задержаны технический директор организации, которая проводила представление, и экскурсоводы.
Андрей Шутов, начальник пресс-службы МЧС по Иркутской области: «Мы будем просить, чтобы при рассмотрении уголовного дела учли тот факт, что администрация торгового центра не стала проводить эвакуацию по причине того, что возгорание в пожар не переросло. Тем не менее факт открытого огня был, спасатели выезжали именно по сообщению о пожаре, и в таком случае должна была проводиться эвакуация».
Всего в больницу были доставлены восемь детей с ожогами. Четверых из них уже отпустили на амбулаторное лечение. Об этом сообщили местные власти.
Пресс-служба губернатора Иркутской области: «Все в сознании, четыре человека отпущены на амбулаторное лечение, четыре остаются в больнице. У одного мальчика ожоги 25% тела, он в реанимации».
Помощь детям оказывают и психологи. А мама одного из детей, пострадавших при ЧП, запросила консультацию у окулиста.
Напомним, ЧП в иркутском торговом центре произошло сегодня. Во время опытов с химическими реактивами, которые демонстрировали детям, произошло возгорание. Сидевшие в первом ряду получили ожоги. Уже задержаны технический директор организации, которая проводила представление, и экскурсоводы.
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