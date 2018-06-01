Песков назвал ситуацию вокруг «убийства» Бабченко «развесистой клюквой»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что обвинения в адрес России в причастности к покушению на журналиста Аркадия Бабченко не соответствуют действительности.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Любые утверждения о возможной причастности России к этой инсценировке являются не чем иным, как инсинуацией, и не соответствуют действительности. Если говорить, скажем так, в шутку, то, не знаю как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, вся эта история, все эти показания являются не чем иным, как развесистой клюквой».
Пескова также попросили прокомментировать показания подозреваемого в организации покушения, Бориса Германа, который утверждает, что за этим покушением стоит человек, который якобы работает «в приватном фонде Владимира Путина». «Конечно, никаких таких фондов в России не существует», — сказал Песков.
Накануне вся мировая пресса комментировала историю с «убийством» и «воскрешением» в Киеве Аркадия Бабченко. Ее называли «спектаклем, поставленным с дурным вкусом», «сомнительным трюком» и «дикой затеей».
В четверг Бабченко снова появился перед журналистами и подробно рассказал, как месяц назад к нему пришли некие люди и предложили сотрудничать, как, принимая это решение, он «в последнюю очередь думал о стандартах журналистики», как во вторник вечером его загримировали, измазали свиной кровью и повезли в морг, как он читал про себя некрологи, а потом воскрес.
Пескова также попросили прокомментировать показания подозреваемого в организации покушения, Бориса Германа, который утверждает, что за этим покушением стоит человек, который якобы работает «в приватном фонде Владимира Путина». «Конечно, никаких таких фондов в России не существует», — сказал Песков.
Накануне вся мировая пресса комментировала историю с «убийством» и «воскрешением» в Киеве Аркадия Бабченко. Ее называли «спектаклем, поставленным с дурным вкусом», «сомнительным трюком» и «дикой затеей».
В четверг Бабченко снова появился перед журналистами и подробно рассказал, как месяц назад к нему пришли некие люди и предложили сотрудничать, как, принимая это решение, он «в последнюю очередь думал о стандартах журналистики», как во вторник вечером его загримировали, измазали свиной кровью и повезли в морг, как он читал про себя некрологи, а потом воскрес.
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