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    В Мытищах горят два ангара: видео. Московская область, МЧС, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мытищах горят два ангара: видео

    В Мытищах горят два ангара: видео

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    • Фото: @serega_khabibov / instagram.com
    В Мытищах горят два ангара: видео

    В Мытищах горят два ангара: видео

    В Мытищах горят два ангара: видео
    • Фото: @serega_khabibov / instagram.com

      • В подмосковных Мытищах вспыхнул крупный пожар — огнем охвачены два ангара со стройматериалами.

      О крупном возгорании сообщили в региональном главке МЧС. По данным спасателей, площадь возгорания в одном ангаре — 1500 кв. метров, а во втором — 2000 кв. метров, передает «Интерфакс». Пожарно-спасательные подразделения уже прибыли на место.

      ГУ МЧС по Московской области: «На Осташковском шоссе по всей площади 1500 кв. м горит металлический ангар. Второй ангар — двухэтажный, площадью 2000 кв. м охвачен огнем частично».

      В обоих горящих ангарах хранятся строительные материалы. В МЧС заявляют, что информации о пострадавших нет.


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