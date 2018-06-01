В Мытищах горят два ангара: видео

В подмосковных Мытищах вспыхнул крупный пожар — огнем охвачены два ангара со стройматериалами.
О крупном возгорании сообщили в региональном главке МЧС. По данным спасателей, площадь возгорания в одном ангаре — 1500 кв. метров, а во втором — 2000 кв. метров, передает «Интерфакс». Пожарно-спасательные подразделения уже прибыли на место.
ГУ МЧС по Московской области: «На Осташковском шоссе по всей площади 1500 кв. м горит металлический ангар. Второй ангар — двухэтажный, площадью 2000 кв. м охвачен огнем частично».
В обоих горящих ангарах хранятся строительные материалы. В МЧС заявляют, что информации о пострадавших нет.
ГУ МЧС по Московской области: «На Осташковском шоссе по всей площади 1500 кв. м горит металлический ангар. Второй ангар — двухэтажный, площадью 2000 кв. м охвачен огнем частично».
В обоих горящих ангарах хранятся строительные материалы. В МЧС заявляют, что информации о пострадавших нет.
Мытищи подгорают pic.twitter.com/yX2M70qI08— Илья (@ilya_717) 1 июня 2018 г.
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