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    Тренеры попавших на ЧМ-2018 сборных записали видеообращение к фанатам. тренеры, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТренеры попавших на ЧМ-2018 сборных записали видеообращение к фанатам

    Тренеры попавших на ЧМ-2018 сборных записали видеообращение к фанатам

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    Тренеры попавших на ЧМ-2018 сборных записали видеообращение к фанатам

    Тренеры попавших на <nobr>ЧМ-2018</nobr> сборных записали видеообращение к фанатам

      Тренеры сборных, которые будут участвовать в чемпионате мира по футболу в России, записали видеообращение к болельщикам.

      В записи приняли участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Хорхе Бурручага (сборная Аргентины), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Тите (сборная Бразилии), Дидье Дешам (сборная Франции), Фернандо Сантуш (сборная Португалии) и еще ряд специалистов.

      Тренеры дали болельщикам советы, что нужно сделать перед поездкой в Россию и как вести себя на стадионах. В частности, наставники сборных напомнили о необходимости оформления паспорта болельщика (Fan ID), без которого не пустят на стадион, а также о возможности забронировать места в бесплатных поездах между городами, принимающими ЧМ.

      На стадионы тренеры советуют приезжать заранее и на общественном транспорте, проезд в котором по Fan ID будет бесплатным. От болельщиков своих стран наставники сборных ждут шумной поддержки, но при этом уважительного отношения к сопернику.

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