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    Суд Херсона оставил Вышинского под арестом

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Суд Херсона оставил Вышинского под арестом

    Суд Херсона оставил Вышинского под арестом

    Суд Херсона оставил Вышинского под арестом
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Апелляционный суд Херсона оставил руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под арестом на 2 месяца.

    Апелляционный суд Херсонской области рассмотрел жалобу на арест Вышинского по ходатайству его адвокатов. Было решено оставить журналиста под арестом еще на два месяца, сообщает ТАСС.

    Судья: «Заявление адвоката (Андрея) Доманского оставить без удовлетворения. Решение обжалованию не подлежит».

    Сотрудники СБУ 15 мая ворвались в киевский офис РИА Новости Украина в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В тот же день в Киеве был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

    смотреть«Свободолюбивые» западные СМИ умолчали об аресте Вышинского на Украине
    «Свободолюбивые» западные СМИ умолчали об аресте Вышинского на Украине
    17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.

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