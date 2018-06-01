Суд Херсона оставил Вышинского под арестом

Апелляционный суд Херсона оставил руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под арестом на 2 месяца.
Апелляционный суд Херсонской области рассмотрел жалобу на арест Вышинского по ходатайству его адвокатов. Было решено оставить журналиста под арестом еще на два месяца, сообщает ТАСС.
Судья: «Заявление адвоката (Андрея) Доманского оставить без удовлетворения. Решение обжалованию не подлежит».
Сотрудники СБУ 15 мая ворвались в киевский офис РИА Новости Украина в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В тот же день в Киеве был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.
Судья: «Заявление адвоката (Андрея) Доманского оставить без удовлетворения. Решение обжалованию не подлежит».
Сотрудники СБУ 15 мая ворвались в киевский офис РИА Новости Украина в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В тот же день в Киеве был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.
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