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    Вечер памяти Александра Абдулова — сегодня в 21:30 на НТВ. артисты, знаменитости, НТВ, театр, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВечер памяти Александра Абдулова — сегодня в 21:30 на НТВ

    Вечер памяти Александра Абдулова — сегодня в 21:30 на НТВ

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    Вечер памяти Александра Абдулова — сегодня в 21:30 на НТВ

    Вечер памяти Александра Абдулова — сегодня в 21:30 на НТВ

    Вечер памяти Александра Абдулова — сегодня в 21:30 на НТВ

      Телеканал НТВ покажет концерт, который прошел в «Ленкоме». Его участниками стали близкие друзья актера: Марк Захаров, Игорь Крутой, Лариса Долина, Леонид Ярмольник и многие другие. Со сцены театра они рассказали уникальные истории о жизни знаменитого артиста.

      Главным гостем и соведущей этого вечера стала 11-летняя Женя, дочь Александра Абдулова.

      Леонид Ярмольник: «Он был уникальным, удивительным и не похожим ни на кого. И сегодняшний вечер — это подтверждение тому. Вот так вот, нам только дали знать, дали сигнал, и мы все собрались. Я думаю, это удивительное событие. Это может только Саша — Саши нет, а мы отмечаем его день рождения».

      смотретьБлизкие друзья, коллеги, родные и любимая дочь Александра Абдулова — на встрече памяти великого актера в «Ленкоме» — в пятницу на НТВ
      Близкие друзья, коллеги, родные и любимая дочь Александра Абдулова — на встрече памяти великого актера в «Ленкоме» — в пятницу на НТВ
      Вечер памяти Александра Абдулова «Послушай, Женя» смотрите сегодня на НТВ и НТВ.Ru в 21:30.

      Актер, в которого были влюблены миллионы зрителей: Александру Абдулову сегодня могло исполниться 65 лет.

      К юбилею…

      Опубликовано НТВ 29 мая 2018 г.

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