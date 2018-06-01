Телеканал НТВ покажет концерт, который прошел в «Ленкоме». Его участниками стали близкие друзья актера: Марк Захаров, Игорь Крутой, Лариса Долина, Леонид Ярмольник и многие другие. Со сцены театра они рассказали уникальные истории о жизни знаменитого артиста.
Главным гостем и соведущей этого вечера стала 11-летняя Женя, дочь Александра Абдулова.
Леонид Ярмольник: «Он был уникальным, удивительным и не похожим ни на кого. И сегодняшний вечер — это подтверждение тому. Вот так вот, нам только дали знать, дали сигнал, и мы все собрались. Я думаю, это удивительное событие. Это может только Саша — Саши нет, а мы отмечаем его день рождения».
Вечер памяти Александра Абдулова «Послушай, Женя» смотрите сегодня на НТВ и НТВ.Ru в 21:30.
Леонид Ярмольник: «Он был уникальным, удивительным и не похожим ни на кого. И сегодняшний вечер — это подтверждение тому. Вот так вот, нам только дали знать, дали сигнал, и мы все собрались. Я думаю, это удивительное событие. Это может только Саша — Саши нет, а мы отмечаем его день рождения».
Вечер памяти Александра Абдулова «Послушай, Женя» смотрите сегодня на НТВ и НТВ.Ru в 21:30.
Актер, в которого были влюблены миллионы зрителей: Александру Абдулову сегодня могло исполниться 65 лет.Опубликовано НТВ 29 мая 2018 г.
К юбилею…
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